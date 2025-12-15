Logo SportMediaset

Milan, escluse lesioni al ginocchio per Gabbia: riscontrato un trauma in iperestensione

Ancora da definire i tempi di recupero: il giocatore partirà con la squadra per la Supercoppa, poi la situazione verrà valutata di giorno in giorno

di Stefano Ronchi
15 Dic 2025 - 13:49

Sospiro di sollievo in casa Milan sulle condizioni di Matteo Gabbia. Gli esami a cui è stato sottoposto il difensore dopo la partita contro il Sassuolo hanno escluso lesioni capsulolegamentose e meniscali del ginocchio sinistro. Nel dettaglio, secondo quanto risulta dagli approfondimenti clinici, il centrale rossonero (che oggi ha fatto terapie a Milanello) ha riportato un trauma in iperestensione del ginocchio.

Al momento non sono stati ancora comunicato i tempi di recupero del calciatore, ma Gabbia quasi certamente non sarà a disposizione per la semifinale di Supercoppa italiana contro il Napoli di giovedì. A ogni modo il giocatore partirà con la squadra per l'Arabia Saudita e la situazione verrà monitorata di giorno in giorno per verificare un suo possibile utilizzo in caso di qualificazione alla finale. 

A Milanello intanto Fofana si è allenato in gruppo, e quindi giovedì potrà giocare dall'inizio contro il Napoli. Lavoro personalizzato per Leao e Gimenez, invece.

