Milan, escluse lesioni al ginocchio per Gabbia: riscontrato un trauma in iperestensione

Sospiro di sollievo in casa Milan sulle condizioni di Matteo Gabbia. Gli esami a cui è stato sottoposto il difensore dopo la partita contro il Sassuolo hanno escluso lesioni capsulolegamentose e meniscali del ginocchio sinistro. Nel dettaglio, secondo quanto risulta dagli approfondimenti clinici, il centrale rossonero (che oggi ha fatto terapie a Milanello) ha riportato un trauma in iperestensione del ginocchio.