Londra è furiosa con i milionari stranieri che non pagano le multe

Rimozione

Le autorità hanno dichiarato di essere state costrette a intervenire drasticamente, rimuovendo le automobili ferme in sosta vietata. "I veicoli sono immatricolati all’estero, quindi le possibilità di recuperare i costi sono praticamente nulle", ha dichiarato un portavoce. Inoltre, i proprietari dei suddetti veicoli sono "così ricchi che le multe quasi non le percepiscono". Alla fine, è stato necessario ricorrere alle maniere forti, facendo intervenire un carro attrezzi che ha - letteralmente - sollevato e portato via numerosi veicoli.

Valore milionario

Soltanto in estate, la Metropolitan Police, il Motor Insurance Bureau e il Westminster City Council hanno rimosso circa 60 automobili per un valore complessivo attorno agli 8 milioni di euro. Tra i modelli coinvolti ci sarebbero Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini e McLaren. Non mancano Mercedes Classe G e persino una Jaguar E-Type. Come si può vedere dalle foto, la maggior parte ha targa araba il che rende difficile recapitare una sanzione. Chissà se i ricconi avranno imparato la lezione.