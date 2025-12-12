Logo SportMediaset

Londra è furiosa con i milionari stranieri che non pagano le multe

La City ha deciso di rimuovere le automobili con targa straniera che occupavano abusivamente il marciapiede

di Redazione Drive Up
12 Dic 2025 - 14:48
L'Hotel Chancery Rosewood di Londra è uno dei più esclusivi della città. Una notte può costare da 1.800 fino a oltre 24 mila euro a seconda della stagione e della stanza scelta. Vien da sé che i frequentatori (per lo più stranieri) di una simile struttura sono ricchi, ricchissimi. Così ricchi da potersi permettere - maleducatamente e senza scrupoli - di parcheggiare le loro automobili di lusso sul marciapiede. Tanto la multa che ne consegue equivale a una mancia e, il più delle volte, la targa non UK fa semplicemente finire chissà dove la sanzione. Il Municipio ha deciso per il giro di vite.

Pugno duro di Londra: rimosse le supercar che non pagano le multe

1 di 4
Rimozione
Le autorità hanno dichiarato di essere state costrette a intervenire drasticamente, rimuovendo le automobili ferme in sosta vietata. "I veicoli sono immatricolati all’estero, quindi le possibilità di recuperare i costi sono praticamente nulle", ha dichiarato un portavoce. Inoltre, i proprietari dei suddetti veicoli sono "così ricchi che le multe quasi non le percepiscono". Alla fine, è stato necessario ricorrere alle maniere forti, facendo intervenire un carro attrezzi che ha - letteralmente - sollevato e portato via numerosi veicoli.
Valore milionario
Soltanto in estate, la Metropolitan Police, il Motor Insurance Bureau e il Westminster City Council hanno rimosso circa 60 automobili per un valore complessivo attorno agli 8 milioni di euro. Tra i modelli coinvolti ci sarebbero Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini e McLaren. Non mancano Mercedes Classe G e persino una Jaguar E-Type. Come si può vedere dalle foto, la maggior parte ha targa araba il che rende difficile recapitare una sanzione. Chissà se i ricconi avranno imparato la lezione.

