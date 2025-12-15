Milano-Cortina 2026, alla Cerimonia d'Apertura ci sarà Mariah Carey

Lo sport, con i suoi valori di uguaglianza, rispetto e inclusione, amplifica questo racconto, trasformando Armonia in un’esperienza condivisa. Insieme, musica e sport danno vita a una Cerimonia in cui l’Armonia diventa esperienza viva, un luogo simbolico dove le comunità si incontrano, superano confini e si riconoscono parte della stessa energia collettiva dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La partecipazione di Mariah Carey è ulteriore prova del respiro internazionale della Cerimonia e dei suoi messaggi.