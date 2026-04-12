Collaborazioni

L'orologio Maserati che costa più di un SUV Grecale

Realizzato da una maison svizzera, celebra i 100 anni di storia del marchio

di Redazione Drive Up
12 Apr 2026 - 09:45
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Maserati sta attraversando un periodo commerciale decisamente complesso, questo non ha frenato la sua ambizione nel settore del lusso estremo. In collaborazione con l'orologiaio Bianchet, il Tridente ha lanciato l'UltraFino Maserati Flying Tourbillon, un accessorio esclusivo prodotto in soli 100 esemplari per celebrare il centenario del marchio.

L'orologio Maserati da 100 mila euro

1 di 4
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Più di un SUV
Il prezzo di questo pezzo di alta orologeria è fissato a 81.616 franchi svizzeri, che al cambio attuale corrispondono a circa 95.500 euro includendo l'IVA. Si tratta di una cifra che supera abbondantemente il prezzo d'attacco del SUV Grecale. Il costo dell'orologio è così elevato per via della sua rarità e dei suoi contenuti tecnici. Si tratta di un "segnatempo" di ultima generazione che rende omaggio a uno dei marchi automobilistici più noti e importanti del mondo.
Un gioiello
Dal punto di vista tecnico, l'orologio non è solo un esercizio di stile, ma un vero concentrato di ingegneria che riprende il linguaggio estetico delle vetture modenesi. Il quadrante scheletrato si ispira direttamente al design dei cerchi in lega della MCPura, mentre la cassa in carbonio ad alta densità richiama la struttura del telaio monoscocca. All'interno batte il calibro UT01 di Bianchet, un movimento rifinito a mano. 

Ti potrebbe interessare

videovideo
suv
maserati grecale
orologio maserati

Ultimi video

01:58
Jeep Compass e-Hybrid, una macchina progettata e prodotta in Italia

Jeep Compass e-Hybrid, una macchina progettata e prodotta in Italia

02:10
Renault Twingo E-tech Electric, design frizzante e forme arrotondate

Renault Twingo E-tech Electric, design frizzante e forme arrotondate

03:28
Audi Q3 Sportback e-hybrid

Audi Q3 Sportback e-hybrid

02:20
Gare da Film: Grand Prix

Gare da Film: Grand Prix

01:30
Ringo's Garage: Caterham Project V, la prima auto a ruote coperte della casa

Ringo's Garage: Caterham Project V, la prima auto a ruote coperte della casa

02:42
Yamaha Ténéré 700 World Raid

Yamaha Ténéré 700 World Raid

03:30
Mazda CX-5

Mazda CX-5

04:30
Lancia Ypsilon HF e Rally4 HF

Lancia Ypsilon HF e Rally4 HF

02:22
La Macchina Nel Tempo: Ferrari - Siamo solo noi

La Macchina Nel Tempo: Ferrari - Siamo solo noi

25:17
Puntata del 11 aprile #DriveUp

Puntata del 11 aprile #DriveUp

01:58
Kia Sportage HEV

Kia Sportage HEV

01:39
BMW M3 Touring 24H

BMW M3 Touring 24H

01:36
Nissan X-Trail si rinnova

Nissan X-Trail si rinnova

02:31
Intervista a Niccolò Perico, il promettente pilota italiano di Mercedes

Intervista a Niccolò Perico, il promettente pilota italiano di Mercedes

01:53
Polestar parla di futuro, veicoli elettrici ad alte prestazioni

Polestar parla di futuro, veicoli elettrici ad alte prestazioni

01:58
Jeep Compass e-Hybrid, una macchina progettata e prodotta in Italia

Jeep Compass e-Hybrid, una macchina progettata e prodotta in Italia

I più visti di Drive Up

La nuova Aston Martin di Tsitsipas

Un garage da 70 milioni di euro

Cambiano i semafori: arriva la luce bianca

Ufficiale: in Germania le auto elettriche superano benzina e diesel

Bugatti e jet privato: un "garage" da 70 milioni di euro

Tsitsipas si consola con una Aston Martin da 1 milione

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:40
Liga: è la 'Jornada Retro', ecco le maglie della tradizione
12:23
Ternana, la proprietà: "Non immetteremo nuove risorse"
 Del Piero e Maldini
12:13
Elezioni Figc: suggestioni Del Piero e Maldini ma solo con ruoli operativi
11:57
Atletica: Kibiwott e Chekole trionfano alla maratona di Milano
11:55
Crippa: grande vittoria nella maratona di Parigi