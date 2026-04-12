L'orologio Maserati che costa più di un SUV Grecale

Più di un SUV

Il prezzo di questo pezzo di alta orologeria è fissato a 81.616 franchi svizzeri, che al cambio attuale corrispondono a circa 95.500 euro includendo l'IVA. Si tratta di una cifra che supera abbondantemente il prezzo d'attacco del SUV Grecale. Il costo dell'orologio è così elevato per via della sua rarità e dei suoi contenuti tecnici. Si tratta di un "segnatempo" di ultima generazione che rende omaggio a uno dei marchi automobilistici più noti e importanti del mondo.

Un gioiello

Dal punto di vista tecnico, l'orologio non è solo un esercizio di stile, ma un vero concentrato di ingegneria che riprende il linguaggio estetico delle vetture modenesi. Il quadrante scheletrato si ispira direttamente al design dei cerchi in lega della MCPura, mentre la cassa in carbonio ad alta densità richiama la struttura del telaio monoscocca. All'interno batte il calibro UT01 di Bianchet, un movimento rifinito a mano.