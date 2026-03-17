Dichiarazioni

I SUV sono diventati noiosi? Secondo Maserati, sì

Il marchio del Tridente intende cambiare rotta, tornando a sperimentare nuove forme di design

di Redazione Drive Up
17 Mar 2026 - 13:39
© Maserati

© Maserati

Sono anni che si parla dei SUV come della forma di automobile preferita dai clienti. Ne sono nati di ogni tipo: a sette posti, compatti, di lusso, accessibili, ad alte prestazioni, elettrici. Sono diventati lo strumento di sperimentazione visiva e tecnica per anticipare tendenze e proporre novità. Non tutti, però, sembrano convinti che i SUV siano l'unico futuro. Per alcuni - anzi - sono diventati noiosi.
Maserati verso nuove frontiere
Secondo quanto dichiarato da Ralph Gilles - capo del Design del Gruppo Stellantis - Maserati ha davanti a sé un futuro dove i SUV non occuperanno più un ruolo centrale. Anzi, il Tridente sarà lo strumento per sperimentare nuove forme e nuovi linguaggi di design perché - secondo Gilles - il mercato potrebbe essersi annoiato e rivolgere, di conseguenza, il suo sguardo verso berline e compatte. In un'intervista rilasciata a Car Design News, il manager ha dichiarato che "Un sacco di persone chiedono le berline. I designer più giovani vogliono le hatchback come la GTI degli anni Ottanta".
Cambio di rotta
Entrando più nello specifico, il designer ha dichiarato che "Maserati è matura per un completo cambio di rotta. Stiamo progettando le prossime Maserati, e saranno completamente diverse da tutte quelle che avete visto fino a questo momento: molto futuristiche, ma al tempo stesso una dichiarazione precisa." Il marchio italiano si appresta a intraprendere un nuovo percorso, non soltanto in termini di design: motori e prestazioni torneranno - in teoria - a essere al centro della sua strategia di sviluppo. Ne vedremo delle belle.

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