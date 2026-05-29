Una casa con dentro 41 automobili è in vendita

Oltre 40 auto

La struttura principale è un magnifico "barndominium" — un fienile tradizionale elegantemente ristrutturato e convertito in un'abitazione moderna ad alta tecnologia — circondato da un terreno di circa 6.500 metri quadrati. Lo spazio abitativo si estende su circa 500 metri quadrati distribuiti tra tre camere da letto e tre bagni, ma il vero fulcro del progetto è la gigantesca autorimessa privata, capace di ospitare fino a quarantacinque veicoli contemporaneamente.

Auto d'epoca incluse

La flotta inclusa nel rogito, che rappresenta la fetta più consistente del valore commerciale dell'immobile, vanta pezzi pregiati firmati da marchi leggendari del calibro di Porsche, Bentley, Cadillac, Corvette, MG, Chrysler e Studebaker. Chi deciderà di staccare l'assegno non comprerà semplicemente una splendida residenza immersa nel verde di Long Island, ma rileverà un museo privato chiavi in mano, pronto per essere vissuto fin dal primo giorno e capace di far impallidire i più blasonati club automobilistici.