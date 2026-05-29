Curiosità

Una casa con dentro 41 automobili è in vendita

A Long Island la villa con officina integrata ridefinisce il concetto di residenza per veri appassionati di motori

di Redazione Drive Up
29 Mag 2026 - 14:22
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Ogni appassionato di automobili sogna di avere una casa sufficientemente grande da poter contenere tutte le auto che desidera. Quanto apparso recentemente tra gli annunci di Long Island, nello Stato di New York, supera qualsiasi immaginazione. A Mattituck è stata infatti messa in vendita una proprietà eccezionale alla cifra di circa 3,2 milioni di euro, la cui vera attrattiva non è soltanto l'abitazione in sé, ma l'incredibile tesoro motoristico custodito al suo interno.

Vendono una casa con dentro 41 automobili

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Oltre 40 auto
La struttura principale è un magnifico "barndominium" — un fienile tradizionale elegantemente ristrutturato e convertito in un'abitazione moderna ad alta tecnologia — circondato da un terreno di circa 6.500 metri quadrati. Lo spazio abitativo si estende su circa 500 metri quadrati distribuiti tra tre camere da letto e tre bagni, ma il vero fulcro del progetto è la gigantesca autorimessa privata, capace di ospitare fino a quarantacinque veicoli contemporaneamente.
Auto d'epoca incluse
La flotta inclusa nel rogito, che rappresenta la fetta più consistente del valore commerciale dell'immobile, vanta pezzi pregiati firmati da marchi leggendari del calibro di Porsche, Bentley, Cadillac, Corvette, MG, Chrysler e Studebaker. Chi deciderà di staccare l'assegno non comprerà semplicemente una splendida residenza immersa nel verde di Long Island, ma rileverà un museo privato chiavi in mano, pronto per essere vissuto fin dal primo giorno e capace di far impallidire i più blasonati club automobilistici.

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