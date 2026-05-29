Adam Levine: che stile con la sua Porsche d'epoca

Adam Levine è uno dei frontman più carismatici del panorama musicale mondiale. Fisico scultoreo, tatuaggi, gusto nel vestirsi e un timbro di voce inconfondibile sono stati tra gli elementi che ne hanno costruito la fama. A Hollywood le celebrità sono un po' ovunque, e incontrarne una per strada - a bordo di qualche auto sportiva - non è così improbabile.