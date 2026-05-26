Terremoto Ferrari Luce: sconvolge tutti, ma va capita e il titolo cala in Borsa

Difficile da capire, possiamo essere d'accordo. I giudizi non devono basarsi, però, solo sull'estetica, decisa da Jony Ive e Marc Newson. Un'idea di Ferrari nata certamente lontano da Maranello, tra San Francisco e Londra. E allora per tornare in Italia il plauso va ai "nostri" ingegneri, quelli che hanno lavorato a una macchina elettrica completamente diversa da quella a cui siamo abituati oggi, grazie a nuove soluzioni tecniche. Il diktat era chiaro: "Una Ferrari, elettrica, ma pur sempre una Ferrari". E allora basta vedere le facce di Lewis Hamilton e Charles Leclerc che l'hanno già provata. Loro che hanno a che fare con mezzi che fanno sognare, sono rimasti sbalorditi per la potenza, per la dinamica, per le emozioni che suscita.