LE REAZIONI

Terremoto Ferrari Luce: sconvolge tutti, ma va capita e il titolo cala in Borsa

La prima 100% elettrica di Maranello cambia le regole del gioco

di Simone Redaelli
26 Mag 2026 - 12:37
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Dalle 22:10 di ieri sera non si parla di altro. Apri i social e compare lei, la Ferrari Luce. Piace o non piace? Non è neanche questo il problema. L'ondata di odio era prevedibile, alla vigilia. Commenti negativi, tanti, troppi. Di pancia. Non scalda il cuore degli appassionati, ma forse è il caso di fare un appunto: la Luce è "solo" un nuovo modello di Ferrari, non il nuovo corso. La prima full electric della casa di Maranello va capita, va digerita, va osservata. Innegabile che la prima reazione sia paragonabile a uno shock. Tranquilli, è la stessa che abbiamo avuto anche a noi appena l'abbiamo vista, dal vivo. Come ce l'eravamo immaginata? Una Purosangue più hi-tech o una hypercar 2.0? John Elkann, insieme a Benedetto Vigna, ha scelto la strada più difficile: quella di fare qualcosa di totalmente nuovo, totalmente diverso. 

Leggi anche

Ferrari Luce, il coraggio di osare

Difficile da capire, possiamo essere d'accordo. I giudizi non devono basarsi, però, solo sull'estetica, decisa da Jony Ive e Marc Newson. Un'idea di Ferrari nata certamente lontano da Maranello, tra San Francisco e Londra. E allora per tornare in Italia il plauso va ai "nostri" ingegneri, quelli che hanno lavorato a una macchina elettrica completamente diversa da quella a cui siamo abituati oggi, grazie a nuove soluzioni tecniche. Il diktat era chiaro: "Una Ferrari, elettrica, ma pur sempre una Ferrari". E allora basta vedere le facce di Lewis Hamilton e Charles Leclerc che l'hanno già provata. Loro che hanno a che fare con mezzi che fanno sognare, sono rimasti sbalorditi per la potenza, per la dinamica, per le emozioni che suscita. 

DITE LA VOSTRA

Svelata la Ferrari Luce, la prima elettrica di Maranello: vi piace?

No
Le vostre opinioni non hanno un valore statistico, si tratta di rilevazioni non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. Le percentuali non tengono conto dei valori decimali. In alcuni casi, quindi, la somma può risultare superiore a 100.

Emozioni che non provoca oggi a chi la vede in foto, sul divano e preferisci insultare con un commento. Commenti che sicuramente non scalfiscono la filosofia di questa Ferrari Luce. E allora che anche il titolo abbia un calo nella Borsa italiana del 6% è fisiologico. Un fatto che va registrato, ma non preoccupa un colosso di nome Ferrari. Un'onda emotiva che, molto probabilmente, varierà con il passare dei giorni. Come tutti i cambiamenti, vanno metabolizzati e l'occhio ancora prima del cuore si deve abituare.   

Ferrari Luce, ecco la prima 100% elettrica di Maranello

1 di 32
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

ferrari
ferrari luce
full electric
supercar

Ultimi video

02:01
Volkswagen ID. Polo e ID. Polo GTI

Volkswagen ID. Polo e ID. Polo GTI

03:35
Ferrari Luce Mattarella

Sergio Mattarella incontra la Ferrari Luce

26:34
Puntata del 23 maggio #DriveUp

Puntata del 23 maggio #DriveUp

02:56
Drive Up, le 3 News della settimana

Drive Up, le 3 News della settimana

01:27
Yamaha TMAX 25th Anniversary

Yamaha TMAX 25th Anniversary

01:58
Hyundai Nexo a idrogeno

Hyundai Nexo a idrogeno

02:15
Nuova Volkswagen T-Roc

Nuova Volkswagen T-Roc

04:58
A bordo di Mazda CX-60

A bordo di Mazda CX-60

01:30
BMW F 450 GS

BMW F 450 GS

01:47
Alfa Romeo e Carabinieri

Alfa Romeo e Carabinieri

02:11
Lamborghini Arena a Imola

Lamborghini Arena a Imola

01:39
Citroën Ë-C3 Urban Range

Citroën Ë-C3 Urban Range

11:14
"Last to Legends"

"Last to Legends"

01:45
Salone Top Marques Monaco 2026

Salone Top Marques Monaco 2026

01:44
Renault Rafale Hyper hybrid E-Tech 4x4

Renault Rafale Hyper hybrid E-Tech 4x4

02:01
Volkswagen ID. Polo e ID. Polo GTI

Volkswagen ID. Polo e ID. Polo GTI

I più visti di Drive Up

La prima Ferrari elettrica è realtà: ecco la Luce

Un ragazzo trova un motore V12 in montagna

Alla scoperta della Ferrari Luce: il design, gli interni e i dettagli TUTTE LE FOTO

Rolls-Royce Phantom Centenary

Rolls-Royce Phantom Centenary

Kimi Antonelli: vita da star con Brad Pitt e la nuova Mercedes

La Corvette intrappolata in un centro commerciale

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:41
Riquelme ha un obiettivo tedesco per il Real Madrid: nel mirino c'è Havertz
12:37
Terremoto Ferrari Luce: sconvolge tutti, ma va capita e il titolo cala in Borsa
12:43
Si sposa, gli rubano il passaporto e non arriva in ritiro: la disavventura di Abdulhamid
12:33
Bologna, due i nomi in pole per il post Italiano
12:25
Il ritorno di un mito: la nuova Lancia Gamma ibrida