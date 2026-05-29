Curiosità Vendono una casa con dentro 41 automobili

Quanto apparso recentemente tra gli annunci di Long Island, nello Stato di New York, supera qualsiasi immaginazione. A Mattituck è stata infatti messa in vendita una proprietà eccezionale alla cifra di circa 3,2 milioni di euro, la cui vera attrattiva non è soltanto l'abitazione in sé, ma l'incredibile tesoro motoristico custodito al suo interno. La struttura principale è un magnifico "barndominium" — un fienile tradizionale elegantemente ristrutturato e convertito in un'abitazione moderna ad alta tecnologia — circondato da un terreno di circa 6.500 metri quadrati. Lo spazio abitativo si estende su circa 500 metri quadrati distribuiti tra tre camere da letto e tre bagni, ma il vero fulcro del progetto è la gigantesca autorimessa privata, capace di ospitare fino a quarantacinque veicoli contemporaneamenteAuto d'epoca incluseLa flotta inclusa nel rogito, che rappresenta la fetta più consistente del valore commerciale dell'immobile, vanta pezzi pregiati firmati da marchi leggendari del calibro di Porsche, Bentley, Cadillac, Corvette, MG, Chrysler e Studebaker.