Collaborazioni

Larissa Iapichino: supersportiva con la Lamborghini Temerario

La campionessa di salto in lungo incontra la nuova ibrida plug-in di Sant'Agata

di Redazione Drive Up
28 Mag 2026 - 08:37
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© Ufficio Stampa

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Larissa Iapichino è una delle atlete italiane più in forma del momento. Di recente ha portato a casa un oro per l’Italia agli Europei Indoor 2025 e un argento ai Mondiali indoor del 2026 e 2 Diamond League Finals consecutive (2024 e 2025). Una super sportiva capace di coniugare prestazioni, stile e bellezza: sintesi che Lamborghini ha cercato di portare su strada con Temerario. 

Iapichino e Lamborghini: una collaborazione tra velocità e bellezza

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Potenza e controllo
Il salto in lungo - disciplina di Iapichino - richiede un controllo totale del corpo. Velocità, esplosività ma anche tempismo e controllo. Basta poco per anticipare lo "stacco" e mandare all'aria mesi di preparazione. Come la guida in pista con un'auto sportiva: non basta andare forte, serve intuito, preparazione. "Il mio motore si anima quando inizio la rincorsa: senza precisione e il giusto impulso, il salto è destinato a fallire. E nell’istante che precede lo stacco, tutto deve funzionare alla perfezione", ha dichiarato l'atleta.
Super ibrida
Temerario è la massima espressione di prestazione a disposizione di Lamborghini. Erede della Huracan, abbandona il leggendario V10 aspirato in favore di un nuovissimo V8 biturbo, capace di raggiungere i 10 mila giri minuto. Un record, per un motore turbo compresso. L'architettura è ibrida plug-in con una potenza massima pari a 920 CV: accelera da 0 a 100 km/h in appena 2,7 secondi. Queste caratteristiche, dovrebbero permetterle di essere una sportiva efficace in pista e sfruttabile per strada.

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