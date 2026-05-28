Larissa Iapichino: supersportiva con la Lamborghini Temerario

Potenza e controllo

Il salto in lungo - disciplina di Iapichino - richiede un controllo totale del corpo. Velocità, esplosività ma anche tempismo e controllo. Basta poco per anticipare lo "stacco" e mandare all'aria mesi di preparazione. Come la guida in pista con un'auto sportiva: non basta andare forte, serve intuito, preparazione. "Il mio motore si anima quando inizio la rincorsa: senza precisione e il giusto impulso, il salto è destinato a fallire. E nell’istante che precede lo stacco, tutto deve funzionare alla perfezione", ha dichiarato l'atleta.

Super ibrida

Temerario è la massima espressione di prestazione a disposizione di Lamborghini. Erede della Huracan, abbandona il leggendario V10 aspirato in favore di un nuovissimo V8 biturbo, capace di raggiungere i 10 mila giri minuto. Un record, per un motore turbo compresso. L'architettura è ibrida plug-in con una potenza massima pari a 920 CV: accelera da 0 a 100 km/h in appena 2,7 secondi. Queste caratteristiche, dovrebbero permetterle di essere una sportiva efficace in pista e sfruttabile per strada.