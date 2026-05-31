L'Atalanta apre all'Inter per Palestra: "Non sarà come Lookman"

Marco Palestra è uno degli obiettivi principali di mercato per l'Inter: l'esterno azzurro piace da tempo e la stagione fatta col Cagliari ha confermato il gradimento nerazzurro. Ma il classe 2005 è di proprietà dell'Atalanta, dove rientrerà per fine prestito, società con cui è difficile trattare, a maggior ragione dopo il caso Lookman dell'anno scorso. Secondo la Gazzetta dello Sport, però, questa volta potrebbe andare diversamente: non c'è chiusura da parte della Dea, non ci saranno sconti ma una normale trattativa per un giocatore valutato tra i 40 e i 50 milioni di euro.