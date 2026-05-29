Strategie

BYD vuole diventare "italiana": confermato l'interesse per Mirafiori

Alfredo Altavilla traccia la via tra chip di ultima generazione e la profezia di un inevitabile consolidamento industriale in Europa

di Redazione Drive Up
29 Mag 2026 - 10:51
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Il baricentro dell'industria dell'auto si sposta sempre più rapidamente verso Oriente, e chi pensa che l'offensiva cinese sia soltanto una questione di prezzi bassi farebbe bene a cambiare prospettiva. A tracciare la rotta è Alfredo Altavilla, oggi Special Advisor di BYD per l'Europa.
Tecnologie di ultima generazione
Secondo quanto dichiarato a Quattroruote, per il manager italiano, il vantaggio competitivo accumulato non si misura più soltanto in kilowattora, ma nella capacità di far dialogare la vettura con l'ambiente circostante. Una transizione che vede l'Europa in netto affanno, incredibilmente in ritardo non solo sul fronte dell'elettrificazione pura, ma soprattutto nella gestione dei servizi intelligenti e predittivi, come dimostra il debutto del nuovo e potentissimo chip Xuanji A3.
Nuove fabbriche
Le ambizioni di BYD, tuttavia, non si fermano al software e scendono direttamente sul piano industriale della produzione. Da mesi si rincorrono voci sul concreto interesse del gigante cinese per alcuni storici stabilimenti italiani in sofferenza, e Altavilla non si nasconde. Il marchio valuta qualsiasi opportunità: questo significa che complessi strategici come Cassino o Mirafiori restano nel mirino, all'interno di una strategia di espansione globale che punta ad aggirare i dazi e consolidare la presenza sul territorio.

Ti potrebbe interessare

videovideo
byd
italiana
mirafiori
auto elettriche
auto cinesi

Ultimi video

01:47
Alfa Romeo e Carabinieri

Alfa Romeo e Carabinieri

15:32
La puntata del 29 maggio #DriveUp

La puntata del 29 maggio #DriveUp

01:26
WRC Rally di Giappone

WRC Rally di Giappone

01:48
Itala torna su strada

Itala torna su strada

01:58
MG4 Urban

MG4 Urban

01:57
Nuova Fiat Grande Panda Turbo 100

Nuova Fiat Grande Panda Turbo 100

01:40
BYD Atto 3 Evo

BYD Atto 3 Evo

01:45
Nuova Volvo EX60

Nuova Volvo EX60

01:51
Cupra Born si rinnova

Cupra Born si rinnova

02:37
Ecco Ferrari Luce

Ecco Ferrari Luce

00:28
dich montezemolo per sito SRV

Montezemolo attacca Ferrari: "Togliete il Cavallino dalla Luce"

03:35
Ferrari Luce Mattarella

Sergio Mattarella incontra la Ferrari Luce

26:34
Puntata del 23 maggio #DriveUp

Puntata del 23 maggio #DriveUp

02:56
Drive Up, le 3 News della settimana

Drive Up, le 3 News della settimana

01:30
BMW F 450 GS

BMW F 450 GS

01:47
Alfa Romeo e Carabinieri

Alfa Romeo e Carabinieri

I più visti di Drive Up

Terremoto Ferrari Luce: sconvolge tutti, ma va capita e il titolo cala in Borsa

La prima Ferrari elettrica è realtà: ecco la Luce

Larissa Iapichino: supersportiva con la Lamborghini Temerario

Sergio Mattarella e Papa Leone incontrano la nuova Ferrari Luce

Ferrari Luce, il coraggio di osare

Alla scoperta della Ferrari Luce: il design, gli interni e i dettagli TUTTE LE FOTO

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
L'Inter di Bergomi
13:36
L'Inter di Bergomi
Quale futuro per Bremer?
13:34
Quale futuro per Bremer?
Juve, alta tensione
13:33
Juve, alta tensione
13:30
Mondiali 2026, Abodi: "Amarezza per assenza Italia, serve cambio di passo"
13:29
Buffon sull'Heysel: "Una data che il tempo non può cancellare"