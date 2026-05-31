Kimi Antonelli sfreccia in Romagna sulla Mercedes da corsa

Casa sua

Antonelli è partito dall'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola non a bordo di una comune vettura stradale di rappresentanza, bensì al volante di una brutale Mercedes-AMG GT3 da competizione, la stessa tipologia di vettura a ruote coperte con cui ha mosso i primi passi nelle categorie Gran Turismo. Scortato dalla Polizia Stradale e con il proprio nome bene in vista sul cofano motore, il giovane pilota ha percorso i chilometri della statale adagiata ai piedi dell'Appennino.

Premiato

La parata trionfale ha vissuto il suo primo snodo cruciale nel cuore di Faenza, dove Piazza del Popolo è stata letteralmente presa d'assalto da centinaia di sostenitori muniti di bandiere, smartphone e taccuini per gli autografi. Ricevuto a Palazzo Manfredi dalle autorità cittadine, che gli hanno tributato un omaggio in ceramica tradizionale, il portacolori della Stella a tre punte si è concesso a lungo e con grande spontaneità alla marea di tifosi, prima di riaccendere il motore della sua GT3 in direzione di Brisighella.