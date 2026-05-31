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Kimi Antonelli sfreccia in Romagna sulla Mercedes da corsa

La passerella stradale consacra il nuovo idolo italiano della Formula 1

di Redazione Drive Up
31 Mag 2026 - 09:31
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La via Emilia si è trasformata in un vero e proprio prolungamento del paddock di Formula 1 per celebrare Andrea Kimi Antonelli. L'attuale leader del campionato mondiale al volante della Mercedes, ha vissuto un fine settimana da assoluto eroe locale tra le strade della Romagna.

Casa sua 
Antonelli è partito dall'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola non a bordo di una comune vettura stradale di rappresentanza, bensì al volante di una brutale Mercedes-AMG GT3 da competizione, la stessa tipologia di vettura a ruote coperte con cui ha mosso i primi passi nelle categorie Gran Turismo. Scortato dalla Polizia Stradale e con il proprio nome bene in vista sul cofano motore, il giovane pilota ha percorso i chilometri della statale adagiata ai piedi dell'Appennino.
Premiato
La parata trionfale ha vissuto il suo primo snodo cruciale nel cuore di Faenza, dove Piazza del Popolo è stata letteralmente presa d'assalto da centinaia di sostenitori muniti di bandiere, smartphone e taccuini per gli autografi. Ricevuto a Palazzo Manfredi dalle autorità cittadine, che gli hanno tributato un omaggio in ceramica tradizionale, il portacolori della Stella a tre punte si è concesso a lungo e con grande spontaneità alla marea di tifosi, prima di riaccendere il motore della sua GT3 in direzione di Brisighella.

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