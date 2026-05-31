MANOVRE ROSSONERE

Milan, l'azzardo Slot e la rivincita di Allegri: anche Rabiot e Modric verso l'addio

Leao vuole cambiare aria, il croato verso il ritiro e il francese attratto dall'opzione Napoli: quante gatte da pelare per la nuova dirigenza

31 Mag 2026 - 09:21
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Idee poche e molto confuse. Se si pensa che nel casting per il nuovo allenatore è spuntato anche Arne Slot, silurato dal Liverpool dopo un quinto posto in Premier con la bellezza di 53 gol subiti, non è difficile capire che questo navigare a vista rischia di portare il Milan al centro di una tempesta. Tempesta che è già scoppiata sul fronte giocatori. Leao ha annunciato l'addio dal Portogallo. Modric dirà basta dopo i Mondiali e Rabiot si sta apparecchiando la tavola per un passaggio al Napoli insieme al suo vate Massimiliano Allegri. Con il quale, tra l'altro, va risolta la grana "buonuscita". Il tutto senza ancora aver concretamente messo mano a una dirigenza azzerata. Il caldo di giugno sta squagliando il Diavolo a partire dalle già poche certezze di una stagione disgraziata: da dove si riparte se i tre migliori giocatori della rosa se ne vanno? La domanda, insieme alle molte altre incertezze, non ha risposta.

E in effetti bisognerebbe cominciare a piantare qualche paletto: amministratore delegato, direttore sportivo, allenatore. Poi il resto. Invece siamo ancora ai casting, le consultazioni, i contatti timidi, i primi rifiuti, nemmeno belli da incassare se ti chiami Milan. L'appeal non è quello di una volta, questo è evidente, il resto va di conseguenza. Certamente a una settimana dal naufragio Champions, in fondo non è successo ancora nulla. I candidati spuntano ovunque ma con scarso x factor. Il popolo milanista è furioso e il Mondiale, che si porterà via anche Ibrahimovic, uomo forte di Cardinale, si avvicina. Insomma, c'è una settimana o giù di lì per mettere a posto qualcosa evitando un mese di stallo. La sensazione? Oggi è che non basti, domani chissà. 

Certo rifare da capo il centrocampo, unico reparto all'altezza in questa stagione, non sarebbe un buon modo per ripartire. Perché oltre ai già citati Rabiot e Modric, e basterebbero, anche Ricci e Jashari potrebbero cambiare aria (li vuole Sarri all'Atalanta). Invece di puntellare la rosa con un paio di centravanti di livello e un paio di difensori, il timore è che il Milan, dalla dirigenza al campo, sia da costruire da zero. Un grande azzardo che, pare uno scherzo del destino, Ibrahimovic vorrebbe affidare a Slot.

Leggi anche
 2022/23: Leao (15)

Leao annuncia l'addio: "Penso di aver dato tutto, voglio andare in un altro campionato"

milan
leao
rabiot
modric
slot

Ultimi video

01:49
Il mercato dell'Inter

Il mercato dell'Inter: ecco le mosse dei nerazzurri

00:34
DICH ALAJBEGOVIC 30/5 DICH

Alajbegovic apre alla Serie A: "È un campionato che mi piace, sarei pronto"

02:53
DICH MUHAREMOVIC 30/5 DICH

Muharemovic: "Io all'Inter? Scelgo io dove sto meglio"

01:09
Grosso-Fiorentina, Tedesco-Bologna: come cambiano le panchine di Serie A

Grosso-Fiorentina, Tedesco-Bologna: come cambiano le panchine di Serie A

01:15
Mercato Inter, la situazione su Palestra e gli obiettivi a centrocampo

Mercato Inter, la situazione su Palestra e gli obiettivi a centrocampo

02:33
La ripartenza di Gattuso

La ripartenza di Gattuso

01:12
L'Inter di Bergomi

L'Inter secondo Bergomi

01:34
Quale futuro per Bremer?

Quale futuro per Bremer?

01:30
Milan senza Champions

Quale Milan senza Champions

01:51
La panchina del Milan

Quale panchina per il Milan

02:01
Allegri al Napoli: parola ai tifosi

Allegri al Napoli: parola ai tifosi

01:22
Callegari: "Ecco come giocherà il Napoli di Allegri"

Callegari: "Ecco come giocherà il Napoli di Allegri"

02:32
Allegri riparte da Napoli

Allegri riparte da Napoli

02:06
Allegri-Napoli, la svolta

Allegri-Napoli, i perché di una scelta

02:58
CLIP LIVE RAIMONDI SU MILAN PER INFINITY/SITO 28/5 SRV

Raimondi: "Iraola prende tempo, il Milan reagisce: i due piani per l'allenatore"

01:49
Il mercato dell'Inter

Il mercato dell'Inter: ecco le mosse dei nerazzurri

I più visti di Milan

CLIP LIVE RAIMONDI SU MILAN PER INFINITY/SITO 28/5 SRV

Raimondi: "Iraola prende tempo, il Milan reagisce: i due piani per l'allenatore"

Oliver Glasner

Iraola quasi sfumato, quattro nomi per la panchina Milan. E Pochettino parla dagli Usa

La panchina del Milan

Quale panchina per il Milan

E come dt rispunta Rangnick: "Al Milan una cosa straordinaria...". Ma pone condizioni importanti

Milan, il casting si allarga e spunta Jaissle. L'apertura di Pochettino e la lunga lista rossonera

Iraola mette da parte Milan e Crystal Palace: lo spagnolo tratta col Bayer Leverkusen, intesa vicina

Mercato ora per ora
Vedi tutti
Marco Palestra (Cagliari)
09:45
L'Atalanta apre all'Inter per Palestra: "Non sarà come Lookman"
23:13
Napoli, De Bruyne: "Se resto? Devo parlare con il club"
13:57
Liverpool, Slot non è più l'allenatore dei Reds: Iraola in pole
13:50
Udinese, anche Kamara resta un altro anno
12:47
Parma, incontro positivo con Cuesta: l'allenatore resta in gialloblù