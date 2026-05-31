Milan, l'azzardo Slot e la rivincita di Allegri: anche Rabiot e Modric verso l'addio

Idee poche e molto confuse. Se si pensa che nel casting per il nuovo allenatore è spuntato anche Arne Slot, silurato dal Liverpool dopo un quinto posto in Premier con la bellezza di 53 gol subiti, non è difficile capire che questo navigare a vista rischia di portare il Milan al centro di una tempesta. Tempesta che è già scoppiata sul fronte giocatori. Leao ha annunciato l'addio dal Portogallo. Modric dirà basta dopo i Mondiali e Rabiot si sta apparecchiando la tavola per un passaggio al Napoli insieme al suo vate Massimiliano Allegri. Con il quale, tra l'altro, va risolta la grana "buonuscita". Il tutto senza ancora aver concretamente messo mano a una dirigenza azzerata. Il caldo di giugno sta squagliando il Diavolo a partire dalle già poche certezze di una stagione disgraziata: da dove si riparte se i tre migliori giocatori della rosa se ne vanno? La domanda, insieme alle molte altre incertezze, non ha risposta.