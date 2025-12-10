Kia Seltos: il SUV compatto che non sarà elettrico

L'arrivo in Europa della Seltos è una dichiarazione d'intenti: Kia vuole continuare ad aggredire il mercato con modelli che rispondano al gusto di una clientela esigente perché ben abituata. Di anno in anno, il marchio coreano ha aumentato sensibilmente la qualità delle sue automobili e, di conseguenza, ha convinto un numero sempre crescente di clienti. Seltos s'inserisce nel segmento più affollato e desiderato. Non sarà facile.