Kia Seltos: il SUV compatto che non sarà elettrico

La casa coreana presenta un nuovo modello che andrà a competere nel segmento più affollato e apprezzato d'Europa. Le motorizzazioni saranno benzina o ibride

di Redazione Drive Up
10 Dic 2025 - 15:14
L'arrivo in Europa della Seltos è una dichiarazione d'intenti: Kia vuole continuare ad aggredire il mercato con modelli che rispondano al gusto di una clientela esigente perché ben abituata. Di anno in anno, il marchio coreano ha aumentato sensibilmente la qualità delle sue automobili e, di conseguenza, ha convinto un numero sempre crescente di clienti. Seltos s'inserisce nel segmento più affollato e desiderato. Non sarà facile.

Kia Seltos: il nuovo B-SUV arriverà nel 2026

Compatto
Lunga 4,43 metri, appartiene a quel mercato denominato B "allargato". Concretamente: più di una Stonic, meno di una Niro. Questa condizione le consentirebbe - almeno secondo le stime - di accontentare una clientela più ampia. Lo stile interpreta le ultime tendenze "opposites united" con linee squadre, un forte sviluppo verticale con tinte a contrasto per gli elementi della carrozzeria. L'abitacolo è organizzato con attenzione all'ergonomia e - per questo - sono stati mantenuti numerosi tasti fisici.
Benzina o ibrida
In Europa, la Kia Seltos sarà commercializzata con il 1.6 litri turbo benzina da 180 CV, a trazione anteriore o integrale e doppia trasmissione: manuale a 6 marce o automatico a 7 marce. Nel corso del 2026 sarà presentata anche una motorizzazione full hybrid - inedita - con funzione Vehicle-to-Load (V2L) per alimentare apparecchiature elettriche esterne. I prezzi non sono stati ancora comunicati.

