Kia Stonic: non chiamatelo semplice aggiornamento

Il feeling alla guida è pressoché immediato: i tasti sul volante multifunzione sono chiari e intuitivi, così come il cluster digitale, che trasmette informazioni più che esaustive durante la marcia. Un pochino di rollio lo si avverte - soprattutto nelle rotonde - e sorprende sia per il cambio manuale, dalla corsa fluida e veloce, sia per l'assetto, ben tarato, in grado di assorbire dossi e tombini senza problemi. Il ricco pacchetto di ADAS rende la Kia Stonic sicura e reattiva, pronta a rispondere con tempismo a ogni inconveniente. Una prova di piena maturità del B-SUV coreano, conscio delle sue potenzialità, fa della "normalità" il suo super potere diventando l'alleato perfetto con cui partire per affrontare quotidianamente la città e il suo traffico.