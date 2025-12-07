Lando Norris: tutte le auto del Campione del Mondo di Formula 1

Una bellissima Miura

Nonostante il legame indissolubile con la casa di Woking, il vero amore di Norris batte bandiera italiana. Il pezzo pregiato della sua scuderia privata è una Lamborghini Miura P400, in una profonda tonalità di blu scuro con interni arancione acceso. "È l'auto più bella mai disegnata", ha confessato spesso Lando, che l'ha definita il primo vero regalo importante fatto a se stesso. Un'auto che richiede sensibilità e rispetto, lontana anni luce dalla facilità di guida delle supercar moderne.

McLaren (ovviamente)

Il garage non può ignorare il "datore di lavoro". Tra le varie McLaren, spicca la sua 765LT Spider personalizzata dal reparto MSO. Qui Lando ha scelto di lasciare la fibra di carbonio a vista, tinta di un blu notte quasi nero, impreziosita dalle pinze dei freni nel suo iconico giallo fluo. Un mostro di tecnologia che rappresenta il picco delle prestazioni stradali moderne, affiancata spesso da una rarissima McLaren P1. Appassionato di supercar analogiche, nel garage non manca una Porsche Carrera GT con motore V10 aspirato.

Anche una Ferrari, Lamborghini e una Fiat

La passione per l'analogico prosegue con una Ferrari F40, l'ultima rossa approvata dal Drake in persona. Un'auto brutale, priva di elettronica. Per una maggiore comodità, il Campione del Mondo ha scelto una Lamborghini Urus. Ma forse, l'immagine che meglio descrive la vita di Norris lontano dal paddock è quella che lo vedeva al volante della sua piccola Fiat 500 Jolly. Senza tetto, essenziale e simpatica, è l'auto che Lando usa davvero per andare a fare la spesa o in spiaggia nel Principato. Perché quando passi la vita a 300 all'ora, il vero lusso diventa godersi il panorama a 30 km/h.