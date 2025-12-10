Logo SportMediaset

L’auto termica torna a essere la scelta numero uno

Una fotografia scattata a livello globale mostra che gli automobilisti non sono pronti ad archiviare il motore a combustione, anzi: dopo anni di narrazione sull’inevitabile avanzata dell’elettrico, benzina e diesel tornano ad attirare consensi

di Tommaso Marcoli
10 Dic 2025 - 09:22
© Getty Images

© Getty Images

Altro che mercato in fuga dal motore tradizionale. Secondo una recente indagine di Ernst & Young (EY Mobility Consumer Index), circa la metà dei consumatori intenzionati ad acquistare un’auto nei prossimi due anni sceglierà ancora un modello a combustione interna. È un dato in aumento sensibile rispetto allo scorso anno, quando la fiducia nei confronti dell’elettrico appariva in costante crescita.
In tutto il mondo
Il fenomeno non riguarda solo una singola area del pianeta. Nelle Americhe la preferenza per benzina e diesel cresce a doppia cifra, lo stesso accade in Europa e nella regione Asia-Pacifico. Il punto comune? Una realtà molto più concreta delle narrazioni politiche: ricariche lente, colonnine insufficienti, autonomia reale spesso lontana da quella dichiarata e una percezione diffusa di instabilità economica e geopolitica.
I motivi della "rinuncia"
Chi rinuncia all’elettrico lo fa per motivi pratici più che ideologici. La rete di ricarica continua a essere considerata inadeguata, soprattutto fuori dalle grandi città. A questo si aggiungono tempi di rifornimento giudicati incompatibili con i ritmi quotidiani e costi di acquisto ancora poco accessibili. In Europa a frenare è soprattutto l’incertezza: tra regole che cambiano e scadenze rimandate, molti acquirenti preferiscono affidarsi a tecnologie già conosciute, stabili e collaudate.
Basta ideologie
Il segnale che arriva dal mercato è chiaro, ovvero, più che rivoluzioni forzate, i consumatori chiedono soluzioni pratiche. L’auto elettrica non è respinta, ma nemmeno accettata come unica via possibile. Il successo della transizione dipenderà meno dai divieti e più dalla capacità di renderla credibile, conveniente e semplice da vivere ogni giorno. Nel frattempo, il motore termico resta in strada, vedremo cosa deciderà l'Unione Europea sul 2035.

