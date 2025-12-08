Logo SportMediaset

Curiosità

Sapete quali sono le auto preferite dai calciatori?

Dominano i super SUV, ma le sportive e le spider riescono a esercitare ancora un certo fascino

di Redazione Drive Up
08 Dic 2025 - 08:31
Quello tra calciatori e automobili è uno di quei rapporti che continua a suscitare curiosità. Segue le tendenze ed è un buon termometro per misurare il successo di un determinato modello. Sportivo e di lusso, s'intende perché quando si parla di atleti, in "gioco" ci sono stipendi a sei cifre. Rispetto a 10 anni fa, anche questo mercato parallelo ha preferito il super-SUV. In sostanza, i calciatori hanno abbandonato le scomode coupé biposto per rifugiarsi nella prepotenza e nel comfort dei veicoli a ruote alte, che oggi dominano incontrastati le preferenze dei top player.

Ecco quali sono le auto preferite dai calciatori

Comodità
La nuova gerarchia delle quattro ruote vede al comando un mostro sacro come la Range Rover Sport. Si stima che 1 calciatore su 3 la guidi quotidianamente. Al secondo posto un'automobile che ha stravolto il mercato: la Lamborghini Urus. È lei la vera erede spirituale delle vecchie berline. Aggressiva, velocissima, ma sufficientemente spaziosa, la Urus è diventata la "divisa" d'ordinanza per chi vuole ostentare, superando di gran lunga le vendite delle classiche Ferrari a motore centrale. A contenderle il primato di popolarità resiste solo la Mercedes Classe G, specialmente nella versione AMG.
Che numeri
Se guardiamo ai numeri e alla frequenza degli avvistamenti, le stime di mercato più recenti ci dicono che le coupé "basse" rappresentano ormai meno del 15% degli acquisti nel settore calcistico. Il valore medio del mezzo con cui un titolare di alto livello varca i cancelli del centro sportivo è salito vertiginosamente, assestandosi oggi tra i 180.000 e i 220.000 euro.
Le sportive resistono
Non mancano ovviamente le eccezioni dedicate all'élite assoluta. Chi vuole distinguersi dalla massa dei colleghi, che spesso comprano l'auto per emulazione all'interno dello spogliatoio, punta ancora più in alto. È il caso dei top player globali che hanno virato sul lusso sfrenato della Rolls-Royce Cullinan, un salotto viaggiante dal costo proibitivo per chiunque non abbia un ingaggio faraonico. Anche Maranello si è adeguata al trend: la nuova Ferrari Purosangue, la prima a quattro porte del Cavallino, sta iniziando a sostituire le vecchie biposto nei desideri degli atleti. Tra le sportive "classiche", la preferita è la Ferrari SF90: l'ibrido di ultima generazione sembra piacere ai nuovi talenti.

