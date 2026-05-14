Tecnologie

Il robot Toyota che sfida i giocatori NBA

L'umanoide ha segnato 2020 tiri liberi di fila

di Redazione Drive Up
14 Mag 2026 - 10:55
© Ufficio Stampa

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Considerare Toyota soltanto un produttore di automobili, sarebbe piuttosto riduttivo. La sua presenza nel mondo dell'industria è paragonabile a un conglomerato industriale, ampio tanto da rivolgere i suoi investimenti e servizi anche lontano dalla mobilità. Può permettersi di costruire una "città del futuro" (Woven City) dove le automobili non servono. E a supporto dei cittadini ci sono i robot.
Umanoidi
La missione di Toyota, continua a essere la produzione di veicoli ad alta efficienza, affidabili e a un buon prezzo: ci sarà un motivo se nessuno vende tanto quanto lei. A lato di tutto ciò, le enormi risorse e competenze a disposizione, permettono al marchio giapponese alcune sperimentazioni nel campo della robotica. Il risultato è la linea di umanoidi CUE, in grado di assecondare differenti richieste a seconda del progetto di sviluppo. Il CUE7 - l'ultimo ad apparire - è molto bravo a giocare a basket.
Intelligenti
La divisione CUE è composta da ingegneri volontari - avete letto bene - a cui Toyota affida risorse per sviluppare progetti di IA da zero. L'obiettivo è di costruire un umanoide che possa realmente essere d'aiuto agli esseri umani. Siamo ancora nell'ambito della suggestione, ma gli ultimi risultati sono sorprendenti: CUE7 ha realizzato 2020 tiri liberi a canestro di fila. Messo alla prova sul campo della Toyota Arena di Tokyo, ha mostrato movenze simili a un uomo e capacità di muoversi nello spazio in autonomia. 

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