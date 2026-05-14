Slot si blinda in panchina: "Credo che resterò l'allenatore del Liverpool"

"Ho tutte le ragioni per credere che sarò l'allenatore del Liverpool anche la prossima stagione", ha dichiarato Arne Slot, riconoscendo la legittimità delle "critiche" al termine di una stagione deludente. L'allenatore olandese ha vinto il campionato inglese 2024-2025, ma la seconda stagione è stata molto più difficile, con un declino in Premier League e uno scontro con la stella della squadra, Mohamed Salah. "Quando un club o un allenatore non ha la sua migliore stagione, ci sono sempre dibattiti. Non succede solo al Liverpool, succede ovunque nel mondo, ed è la nuova realtà del calcio. Non sta a me giudicare chi mi giudica. Hanno il diritto di esprimere la loro opinione", ha detto Slot in conferenza stampa. Un giornalista ha chiesto all'olandese, il cui contratto scade a giugno 2027, se potesse affermare "categoricamente" che sarebbe rimasto alla guida della squadra anche la prossima stagione. "Non credo che dipenda solo da me, ma ho tutte le ragioni per credere che sarò l'allenatore del Liverpool anche la prossima stagione. Sono sotto contratto e, in secondo luogo, viste tutte le discussioni che abbiamo avuto. È così che la vedo io", ha risposto. I Reds, attualmente quarti, giocheranno in trasferta contro l'Aston Villa, quinto con gli stessi punti, venerdì alle 21:00. L'Arsenal, capolista del campionato, ha un vantaggio di venti punti a due giornate dalla fine.