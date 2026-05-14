Slot si blinda in panchina: "Credo che resterò l'allenatore del Liverpool"

14 Mag 2026 - 11:43
© Getty Images

© Getty Images

"Ho tutte le ragioni per credere che sarò l'allenatore del Liverpool anche la prossima stagione", ha dichiarato Arne Slot, riconoscendo la legittimità delle "critiche" al termine di una stagione deludente. L'allenatore olandese ha vinto il campionato inglese 2024-2025, ma la seconda stagione è stata molto più difficile, con un declino in Premier League e uno scontro con la stella della squadra, Mohamed Salah. "Quando un club o un allenatore non ha la sua migliore stagione, ci sono sempre dibattiti. Non succede solo al Liverpool, succede ovunque nel mondo, ed è la nuova realtà del calcio. Non sta a me giudicare chi mi giudica. Hanno il diritto di esprimere la loro opinione", ha detto Slot in conferenza stampa. Un giornalista ha chiesto all'olandese, il cui contratto scade a giugno 2027, se potesse affermare "categoricamente" che sarebbe rimasto alla guida della squadra anche la prossima stagione. "Non credo che dipenda solo da me, ma ho tutte le ragioni per credere che sarò l'allenatore del Liverpool anche la prossima stagione. Sono sotto contratto e, in secondo luogo, viste tutte le discussioni che abbiamo avuto. È così che la vedo io", ha risposto. I Reds, attualmente quarti, giocheranno in trasferta contro l'Aston Villa, quinto con gli stessi punti, venerdì alle 21:00. L'Arsenal, capolista del campionato, ha un vantaggio di venti punti a due giornate dalla fine.

liverpool
slot
premier league

Ultimi video

01:50
È già calciomercato

È già calciomercato: le manovre delle big

01:28
Calciomercato, svolta Ds per la Roma

Calciomercato, svolta Ds per la Roma

01:51
Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti

Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti

01:54
Modric-Milan, ancora insieme?

Modric-Milan, ancora insieme?

01:05
Calciomercato, ecco dove andrà Lukaku

Calciomercato, ecco dove andrà Lukaku

01:48
Calciomercato Inter, missione portiere

Calciomercato Inter, missione portiere

01:52
Calciomercato, ecco il Milan del futuro

Calciomercato, ecco il Milan del futuro

03:37
Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?", gli uomini ideali per Callegari

Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?"

00:39
DICH PAVLOVIC SU VLAHOVIC

Pavlovic 'chiama' Vlahovic al Milan: "Se sta bene è il numero uno"

03:48
Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz: si infiamma il mercato dell'Inter

Mercato Inter tra Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz

01:07
Leao-Milan, siamo ai titoli di coda?

Leao-Milan, siamo ai titoli di coda?

00:47
DICH AUSILIO SU MERCATO 20/4 DICH

Ausilio: "Bastoni darà ancora tanto all'Inter. Se lo vogliono, sanno il nostro numero"

06:47
DICH 1TO1 LOCATELLI SU RINNOVO PER SITO 18/4 DICH

Esclusiva Locatelli: "Sono un tifoso della Juventus e questo rinnovo per me è un sogno"

00:46
DICH MAROTTA 2 SU CHIVU - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04

Marotta: "Chivu miglior allenatore emergente, rinnovo automatico"

00:32
DICH CARNEVALI 2 SU MERCATO - IL FOGLIO A SANSIRO 16/04

Carnevali: "Muharemovic? Lo vogliono in tante"

01:50
È già calciomercato

È già calciomercato: le manovre delle big

I più visti di Mercato

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Scadenze da sogno a giugno: la top 11 dei parametri zero è da capogiro

Calciomercato, ecco dove andrà Lukaku

Calciomercato, ecco dove andrà Lukaku

Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti

Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti

Calciomercato, svolta Ds per la Roma

Calciomercato, svolta Ds per la Roma

Sarri, Grosso e...Aquilani, aspettando Italiano: panchine roventi in Serie A, gli scenari estivi

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:05
Offerta monstre dall'Arabia per Lewandowski: Inzaghi prova a beffare Milan e Juve
11:53
Roma, vicino il colpo dal Portogallo: pronti 10 milioni di euro
11:43
Slot si blinda in panchina: "Credo che resterò l'allenatore del Liverpool"
18:58
Roma, torna di moda Kessié: ostacolo ingaggio, ma Gasp può essere il fattore decisivo
18:46
Manchester United, scelto l'allenatore per la prossima stagione