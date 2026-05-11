Un elettricista ha costruito una Formula 1 in garage

Ci vuole tanta pazienza, tanto tempo e qualche conoscenza per costruire da zero una Formula 1 nel proprio garage. L'autore di questa straordinaria impresa si chiama Kevin Thomas, un ex elettricista inglese che ha iniziato il progetto nel 2014, realizzando il suo sogno una decina di anni più tardi.

Un lungo percorso

L'occasione arriva con la dismissione del team di F1 Caterham. Tutti i pezzi della sfortunata avventura sportiva, furono messi all'asta al miglior offerente. Kevin - non avendo ingenti risorse economiche - si accontentò dei "pezzi" meno pregiati. Tuttavia, a metà 2015 (per un colpo di fortuna) riuscì ad acquistare la scocca danneggiata della monoposto di Marcus Ericsson a soli 6.000 euro. Anche il volante è Caterham. Da qui ebbe inizio il progetto: i pezzi mancanti furono stampati in 3D, altri costruiti con un lavoro di artigianato.

Funziona davvero

Il componente più importante - il motore - si rivelò sin da subito troppo costoso. Kevin chiamò Renault che disse di averne ancora qualcuno disponibile...per 3 milioni di euro. Troppo. L'inglese si spostò dunque su Honda. L'alettone è di una Williams, i tubi di scarico progettati esattamente come quelli di una Formula 1 mentre per cablaggi e parte elettrica, una normale consuetudine per un elettricista in pensione. Con tanta pazienza (e circa 170 mila euro), Kevin è riuscito a portare in pista una F1 "fai da te".