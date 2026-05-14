Inter, club celebra doppietta con cartellone "Double" sulla sede

14 Mag 2026 - 11:42
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L'Inter colora anche la sede societaria per la vittoria dello Coppa Italia nella finale di ieri contro la Lazio, che si è aggiunta al trionfo in campionato. Stamattina infatti sul tabellone elettronico posto sul tetto dell'edificio in viale della Liberazione campeggia la scritta luminosa 'Double' per celebrare la doppietta, insieme alla coppa dello scudetto e alla Coppa Italia. La festa per l'Inter continuerà in occasione dell'ultima gara casalinga contro il Verona, domenica 17 maggio, quando ci sarà la consegna del trofeo per il campionato e a seguire la parata con l'autobus scoperto.

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