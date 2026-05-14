Successo a Napoli per la XII edizione di "Sii Saggio, Guida Sicuro"

Si è conclusa presso il"Parco San Laise, nell'ex area base Nato di Bagnoli, la dodicesima edizione di "Sii Saggio, Guida Sicuro", la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e del mare promossa dalla"Regione Campania"e attuata dall'Anci Campania in collaborazione con l'Associazione Meridiani. La manifestazione, svoltasi il"13 maggio 2026, ha celebrato la chiusura di un percorso formativo che ha coinvolto oltre 12.000 studenti e 30 amministrazioni comunali del territorio camp