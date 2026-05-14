Venezia; dal Milan arriva Boscaro, nuovo Chief Revenue Officer

Nicola Boscaro è il nuovo Chief Revenue Officer (Cro) del Venezia. Lo ha annunciato il club arancioneroverde attraverso i propri canali ufficiali. Boscaro, che approda alla società lagunare dopo aver ricoperto il ruolo di Sales Director del Milan, guiderà la strategia dei ricavi con l'obiettivo di accelerare la crescita delle attività commerciali e delle partnership. Il manager avrà la responsabilità di guidare lo sviluppo strategico dei ricavi del club. Particolare focus sarà dedicato al posizionamento del nuovo stadio come polo di eccellenza, all'avanguardia per eventi sportivi e di intrattenimento in tutta la Regione e nel Paese, alla valorizzazione dei diritti media del club e alla costruzione di partnership strategiche con i principali stakeholder istituzionali e culturali a livello locale, regionale e internazionale. "Nicola è uno dei dirigenti sportivi più esperti che io abbia mai incontrato - ha dichiarato la neo presidente Francesca Bodie - nel cambiare il modo in cui i club generano ricavi e rafforzano la notorietà del marchio a livello internazionale. Desideriamo realizzare uno stadio di livello internazionale, che renda il Venezia Fc una delle squadre di punta del calcio italiano, e che diventi un riferimento a livello mondiale per la musica e l'intrattenimento dal vivo". Boscaro ha maturato esperienza nei settori sponsorship, media, partnership e vendita dei diritti all'interno di realtà internazionali dello sport e dell'entertainment come Dazn ed EuroLeague.