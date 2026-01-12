Il motore Porsche scolpito nel marmo

L'originale

Lo scultore ha deciso di omaggiare la genesi della vettura a motore posteriore centrale più famosa del mondo. Il sei cilindri del 1963 è stato scolpito a partire da un singolo blocco di marco di Carrara: dopo la sgrossatura, l'oopera nella sua forma definitiva ha un peso di 700 kg. Casper non si è limitato al solo propulsore ed ha realizzato anche il cambio e il sistema di scarico.

Il marmo migliore

Il marmo di Carrara è stato scelto per la sua versatilità. Un materiale robusto ma malleabile al punto da poter essere scolpito con grande precisione. L'artista utilizza il supporto di strumenti tecnici di nuova generazione ma la maggior parte del lavoro è stata eseguita a mano. Il che richiede molto tempo e attenzione al dettaglio. Per soddisfare questi requisiti, Casper non lavora da solo anche se non spiega quanto ampia sia la sua squadra. "Il misticismo è parte della mia arte. Lo spettatore non saprà mai come un'opera è stata realizzata nello specifico", ha dichiarato.