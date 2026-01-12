Logo SportMediaset

Arte

Il motore Porsche scolpito nel marmo

L'artista Casper Braat ha ricreato l'iconico propulsore tedesco con martello e scalpello

di Redazione Drive Up
12 Gen 2026 - 11:45
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Scolpito nella pietra. Nel marmo, in questo caso. L'artista Casper Braat ha deciso di rendere eterno il motore Porsche più famoso di sempre: il Boxer. Nello specifico, si tratta di una riproduzione del propulsore della 901, la prima sportiva del marchio di Stoccarda e denominazione con cui ebbe origine la leggenda della 911.

Il motore della Porsche 911 di marmo

1 di 5
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

L'originale
Lo scultore ha deciso di omaggiare la genesi della vettura a motore posteriore centrale più famosa del mondo. Il sei cilindri del 1963 è stato scolpito a partire da un singolo blocco di marco di Carrara: dopo la sgrossatura, l'oopera nella sua forma definitiva ha un peso di 700 kg. Casper non si è limitato al solo propulsore ed ha realizzato anche il cambio e il sistema di scarico. 
Il marmo migliore
Il marmo di Carrara è stato scelto per la sua versatilità. Un materiale robusto ma malleabile al punto da poter essere scolpito con grande precisione. L'artista utilizza il supporto di strumenti tecnici di nuova generazione ma la maggior parte del lavoro è stata eseguita a mano. Il che richiede molto tempo e attenzione al dettaglio. Per soddisfare questi requisiti, Casper non lavora da solo anche se non spiega quanto ampia sia la sua squadra. "Il misticismo è parte della mia arte. Lo spettatore non saprà mai come un'opera è stata realizzata nello specifico", ha dichiarato.

motore
porsche
marmo

