Il grattacielo Fiat che dominava Parigi
Situato nel quartiere finanziario di La Défense, era la sede rappresentativa del marchio in Franciadi Tommaso Marcoli
Molto prima di Stellantis, il rapporto tra Fiat (e l'automobile italiana) e la Francia era un legame stretto e consolidato. Negli anni '70, il Paese d'Oltrealpe rappresentava la porta d'accesso al mercato europeo, con risultati di grande prestigio per il marchio torinese. A tal punto da essere stabilmente il preferito - tra quelli non locali - dai francesi. Un decennio che ha visto Fiat superare Volkswagen e Ford diventando un punto di riferimento per l'intera industria, tanto da avere un grattacielo a Parigi.
La torre
Il quartiere finanziario de La Défense, a Courbevoie, a ovest di Parigi è uno dei più importanti d'Europa. Qui hanno sede banche, istituti di Credito e grandi aziende. Pensato a fine anni '50, ebbe uno sviluppo immobiliare negli anni '70 quando i grattacieli di "seconda generazione" - alti anche oltre i 100 metri - iniziarono a definire il contorno della capitale di Francia. Tuttavia, la crisi petrolifera del 1973 ridimensionò il progetto, ciononostante nel 1974 fu inaugurata la torre Fiat. Alta 184 metri e con 38 piani, era uno degli edifici più dominanti della città.
Il passaggio
Completamente nera, il suo rivestimento è fatto di granito scuro e vetri oscurati. La forma è quella di un prisma quadrato e - secondo alcune suggestioni - sarebbe stata ispirata dal film 2001: Odissea nello Spazio. Il successo del marchio italiano in Francia tra gli anni '70 e '80 lo si deve a modelli come Fiat 127, 128 e 131. Auto moderne e concrete, affidabili e divertenti da guidare. Nel 1995 Fiat passò il testimone e il grattacielo divenne Tour Framatome. Oggi è conosciuta come Tour Aveva a testimonianza di un progetto architettonico grandioso. Uno specchio dei tempi, quando Fiat era davvero una potenza europea.