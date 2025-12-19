Logo SportMediaset

Una Porsche Carrera GT come nuova

Un’icona degli anni Duemila che incontra una delle livree più leggendarie della storia Porsche

di Redazione Drive Up
19 Dic 2025 - 14:20
Vent’anni dopo la sua nascita, la Porsche Carrera GT torna a nuova vita grazie al programma Factory Re-Commission di Porsche Sonderwunsch. Protagonista dell’operazione è Victor Gómez, collezionista portoricano, che ha affidato la sua supercar del 2005 a Zuffenhausen per un intervento radicale: smontaggio completo, revisione integrale del V10 aspirato, ripristino dei componenti in carbonio e azzeramento tecnico del chilometraggio.

Questa Porsche Carrera GT è come nuova

Una livrea unica
Ma il progetto va oltre la semplice rinascita meccanica. La carrozzeria, originariamente argento, è stata ridisegnata secondo il Salzburg Design, l’inconfondibile livrea bianca e rossa della Porsche 917 numero 23 che regalò alla Casa la prima vittoria assoluta a Le Mans. Un lavoro complesso, perché le proporzioni della Carrera GT non hanno nulla in comune con quelle del prototipo anni Settanta. Il disegno è stato adattato con studi, mascherature e verniciatura manuale, poi protetto da una pellicola trasparente per consentire l’uso su strada.
Cambia anche dentro
All’esterno spiccano anche numerosi dettagli in carbonio nero opaco, mentre l’abitacolo è stato completamente reinterpretato con Alcantara rosso Guards Red, inserti in carbonio satinato e tessuto FIA di derivazione motorsport per sedili e rivestimenti. Il risultato è una Carrera GT unica, che non celebra solo un modello o una livrea, ma l’idea stessa di heritage Porsche.

porsche
porsche carrera gt

