Una Porsche Carrera GT come nuova

Una livrea unica

Ma il progetto va oltre la semplice rinascita meccanica. La carrozzeria, originariamente argento, è stata ridisegnata secondo il Salzburg Design, l’inconfondibile livrea bianca e rossa della Porsche 917 numero 23 che regalò alla Casa la prima vittoria assoluta a Le Mans. Un lavoro complesso, perché le proporzioni della Carrera GT non hanno nulla in comune con quelle del prototipo anni Settanta. Il disegno è stato adattato con studi, mascherature e verniciatura manuale, poi protetto da una pellicola trasparente per consentire l’uso su strada.

Cambia anche dentro

All’esterno spiccano anche numerosi dettagli in carbonio nero opaco, mentre l’abitacolo è stato completamente reinterpretato con Alcantara rosso Guards Red, inserti in carbonio satinato e tessuto FIA di derivazione motorsport per sedili e rivestimenti. Il risultato è una Carrera GT unica, che non celebra solo un modello o una livrea, ma l’idea stessa di heritage Porsche.