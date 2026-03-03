Campioni

Mbappé neopatentato: ecco quale auto guida

Il campione francese, dopo anni, è diventato "indipendente" e potrà raggiungere il campo d'allenamento in autonomia

di Redazione Drive Up
03 Mar 2026 - 10:28
© instagram

© instagram

Era uno dei pochissimi calciatori (e atleti in generale) a non avere ancora la patente. E non per limiti d'età, considerando i 27 anni e i più di 10 passati a giocare ad altissimi livelli in Europa. Eppure, Kylian Mbappé - fino a poco tempo fa - aveva bisogno di qualcuno che lo accompagnasse al campo d'allenamento e ai ritrovi della squadra, dato che si era sempre rifiutato di conseguire il permesso di guida. Ora che ha cambiato idea, il campione francese potrà non solo spostarsi in autonomia, ma guidare automobili sportive e di lusso.
Finalmente patentato
Le cose sono cambiate. Mbappé ha conseguito la patente e adesso è libero di spostarsi quando, dove e - soprattutto - come meglio crede. Attualmente, l'attacante del Real è stato visto a bordo di una BMW i7: l'ammiraglia elettrica di Monaco di Baviera. Auto che l'elica tedesca ha dato in uso ai Blancos per via di un accordo commerciale siglato con il club. Una vettura di nuova generazione imbottita di comfort e degna di un capo di Stato. Non male come "prima" macchina.
Una collezione mica male
Sebbene possa guidare da poche settimane, Mbappé sembra essersi costruito un garage su misura con largo anticipo. Una collezione costruita anche con buon gusto, spaziando da SUV, vetture di lusso e persino sportive in edizione limitata. Ad esempio figurano una Ferrari 488 Pista e una Ferrari SF90 Stradale. Non manca una più comoda Mercedes Classe V per gli spostamenti quotidiani e SUV come Volkswagen Tiguan e Range Rover Sport. Un neopatentato con l'imbarazzo della scelta.

