The Rock multato: la sua Porsche Cayenne Turbo è troppo scura
Dwayne Johnson sanzionato dalla polizia di Los Angeles per l'oscuramento eccessivo dei vetri della sua autodi Redazione Drive Up
Neanche il carisma di Black Adam può nulla contro il codice della strada della California. Giovedì scorso, Dwayne "The Rock" Johnson è stato fermato dalla polizia a Los Angeles subito dopo aver partecipato alla cerimonia per la Walk of Fame di Emily Blunt e Stanley Tucci. La star di The Smashing Machine, 53 anni, è apparsa piuttosto amareggiata mentre un agente compilava il verbale.
Troppo scura
L'attore ha poi confermato a un fotografo presente sul posto che la contravvenzione riguardava la violazione delle leggi statali sui vetri oscurati. In California, infatti, le norme sono particolarmente severe: i finestrini laterali anteriori devono permettere il passaggio di almeno il 70% della luce, mentre l'oscuramento del parabrezza è consentito solo per i primi 10-12 centimetri superiori.
Multato
Per "The Rock", la sanzione non sarà un problema economico, ma rappresenta comunque un fastidio burocratico. Per una prima violazione, la multa è solitamente di 25 dollari, accompagnata però dall'obbligo di rimettere i vetri a norma. In caso di seconda infrazione, la penalità sale a circa 200 dollari e viene registrata come una vera e propria infrazione al codice.