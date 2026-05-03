The Rock multato: la sua Porsche Cayenne Turbo è troppo scura

Neanche il carisma di Black Adam può nulla contro il codice della strada della California. Giovedì scorso, Dwayne "The Rock" Johnson è stato fermato dalla polizia a Los Angeles subito dopo aver partecipato alla cerimonia per la Walk of Fame di Emily Blunt e Stanley Tucci. La star di The Smashing Machine, 53 anni, è apparsa piuttosto amareggiata mentre un agente compilava il verbale.

Troppo scura

L'attore ha poi confermato a un fotografo presente sul posto che la contravvenzione riguardava la violazione delle leggi statali sui vetri oscurati. In California, infatti, le norme sono particolarmente severe: i finestrini laterali anteriori devono permettere il passaggio di almeno il 70% della luce, mentre l'oscuramento del parabrezza è consentito solo per i primi 10-12 centimetri superiori.

Multato

Per "The Rock", la sanzione non sarà un problema economico, ma rappresenta comunque un fastidio burocratico. Per una prima violazione, la multa è solitamente di 25 dollari, accompagnata però dall'obbligo di rimettere i vetri a norma. In caso di seconda infrazione, la penalità sale a circa 200 dollari e viene registrata come una vera e propria infrazione al codice.