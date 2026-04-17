Trump potrebbe chiedere a Ford di produrre armi

L'indiscrezione arriva direttamente dagli USA, con il Wall Street Journal che avrebbe appreso di colloqui tra alcuni ufficiali del Dipartimento della Difesa e top manager dei gruppi Ford e General Motors. Le discussioni sarebbero cominciate addirittura prima dello scoppio della guerra all'Iran, poiché Trump vorrebbe che le aziende automobilistiche abbiano un ruolo nella produzione di armamenti.

Più supporto

Il WSJ avrebbe appreso dai funzionari del Governo che i produttori di veicoli americani potrebbero essere necessari per sostenere i contractor tradizionali, chiedendo loro quanto tempo e quante risorse sarebbero necessarie per una - parziale - riconversione al settore militare. Un comunicato del Dipartimento della Difesa inviato a Reuters afferma che "è impegnato ad ampliare rapidamente la base industriale della difesa sfruttando tutte le soluzioni e tecnologie commerciali disponibili per garantire che i nostri combattenti mantengano un vantaggio decisivo".

Scorte ridotte

Il Pentagono starebbe lavorando per ricostruire il suo arsenale, messo sotto pressione dal conflitto in Iran e da altri scenari militari tutt'ora aperti. Negli ultimi quattro anni, gli Stati Uniti d'America hanno attinto alle loro scorte di armamenti per miliardi di dollari (da supporto all'Ucraina, passando per gli attacchi di Israele a Gaza fino allo scenario di guerra in Iran). Solo ad aprile - secondo quanto appreso da Reuters - Trump avrebbe richiesto un aumento di 500 miliardi al bilancio militare, portandolo a un totale di 1.500 miliardi di dollari. Circa il 70% del PIL italiano.