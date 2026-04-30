Trova una Ferrari e una Lamborghini nel garage della nonna

Fienile

Il ritrovamento "miracoloso" è avvenuto negli USA nel 2018, ed è tornato sulle prime pagine di Instagram e TikTok nelle ultime settimane. Parliamo di due supercar tra le più ambite e apprezzate degli anni '80. La Countach LP500S - in particolare - è un modello estremamente raro, perché prodotto in soli 321 esemplari. Dopo 20 anni di abbandono, il suo stato di conservazione non è ideale, eppure il suo valore può comunque aggirarsi attorno ai 500 mila dollari. La Ferrari, essendo meno preziosa, vale 80 mila dollari.

Noleggio supercar

Abbandonare un paio di automobili super sportive italiane non è di certo una pratica comune. Il nonno del giovane studente gestiva un'attività di noleggio supercar negli anni '80. La Lamborghini rappresentava l'apice della collezione, ma i costi di gestione troppo elevati hanno portato a una chiusura anticipata. Le due vetture sono così rimaste ferme all'interno di un vecchio fienile, dove per due decenni hanno accumulato polvere. Dopo un attento restauro potranno essere messe all'asta, per la felicità del nipote.