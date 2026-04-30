Curiosità

Trova una Ferrari e una Lamborghini nel garage della nonna

Un giovane studente si è ritrovato con un "tesoro" da oltre mezzo milione di dollari

di Redazione Drive Up
30 Apr 2026 - 09:12
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Possiamo solo immaginare lo sgomento di trovare una Lamborghini Countach e una Ferrari 308 GTS nel garage della propria nonna. Una storia che - a priori - ha dell'inverosimile, considerando quanto sia facile costruire una narrazione secondo le proprie necessità mediatiche. Soprattutto sui social, che si nutrono di contenuti difficilmente verificabili. Eppure, il "tesoro da giardino" è una storia vera.

Una Lamborghini e una Ferrari nascoste nel garage della nonna

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Fienile
Il ritrovamento "miracoloso" è avvenuto negli USA nel 2018, ed è tornato sulle prime pagine di Instagram e TikTok nelle ultime settimane. Parliamo di due supercar tra le più ambite e apprezzate degli anni '80. La Countach LP500S - in particolare - è un modello estremamente raro, perché prodotto in soli 321 esemplari. Dopo 20 anni di abbandono, il suo stato di conservazione non è ideale, eppure il suo valore può comunque aggirarsi attorno ai 500 mila dollari. La Ferrari, essendo meno preziosa, vale 80 mila dollari.
Noleggio supercar
Abbandonare un paio di automobili super sportive italiane non è di certo una pratica comune. Il nonno del giovane studente gestiva un'attività di noleggio supercar negli anni '80. La Lamborghini rappresentava l'apice della collezione, ma i costi di gestione troppo elevati hanno portato a una chiusura anticipata. Le due vetture sono così rimaste ferme all'interno di un vecchio fienile, dove per due decenni hanno accumulato polvere. Dopo un attento restauro potranno essere messe all'asta, per la felicità del nipote.

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