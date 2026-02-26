Strategie

Ford oltre il SUV: Fiesta e Focus torneranno nel 2027?

L’Ovale Blu studia un rientro nei segmenti tradizionali

di Redazione Drive Up
26 Feb 2026 - 14:48
Negli ultimi anni la strategia europea di Ford è stata chiara: taglio netto alla gamma storica e concentrazione su SUV ed elettrico. L’uscita di scena di modelli simbolo come Fiesta, Focus e Mondeo ha segnato la fine di un’epoca. Ora però qualcosa si muove. E il 2027 potrebbe rappresentare l’inizio di un nuovo capitolo.
Il 2027 come anno chiave
Già nel 2025 Ford aveva anticipato ai concessionari europei l’arrivo di nuovi prodotti nel 2027, senza fornire dettagli. Le recenti dichiarazioni del CEO Jim Farley hanno però chiarito l’indirizzo strategico, ovvero il ritorno selettivo nei segmenti delle berline e delle hatchback, con motorizzazioni ibride ed elettriche. Non si tratterà di un ripristino completo della vecchia gamma. L’obiettivo sarà presidiare solo i segmenti ritenuti redditizi, con un’attenzione concreta ai margini e alla sostenibilità industriale. Se l’elettrico resta centrale, l’ibrido torna a essere una leva strategica per affrontare la transizione europea.
Piattaforme e alleanze
La nuova Universal Electric Vehicle Platform potrebbe diventare la base per un’elettrica compatta a costo contenuto, pensata sia per il mercato americano sia per quello europeo. Un progetto cruciale in un contesto in cui il prezzo è tornato determinante. C’è poi la collaborazione con Volkswagen, già attiva su elettriche e veicoli commerciali, che potrebbe generare ulteriori sviluppi congiunti. La condivisione di piattaforme riduce tempi e costi, elemento chiave per un marchio che vuole rientrare rapidamente in segmenti abbandonati. Infine, l’accordo con Renault apre scenari ancora più concreti: si parla di un possibile ritorno della Fiesta.

