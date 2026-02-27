I Pokémon salgono a bordo delle Hyundai

L'abitacolo delle Hyundai diventa un Pokedex
Il cockpit di diversi modelli del marchio coreano sarà a tema Pikachu e Dittodi Redazione Drive Up
Le automobili di oggi sono un concentrato di tecnologia applicata non soltanto alla sicurezza, ma anche all'intrattenimento. Basta salire a bordo di un qualsiasi modello per rendersi conto di quanti siano gli schermi presenti: tra quadro strumenti e sistema infotainment, la varietà è ampia. Abitacoli come salotti e tecnologia che si aggiorna in tempo reale e per questo può essere personalizzata a piacimento. Criteri che hanno permesso a Hyundai di effettuare "un'operazione nostalgia" in Corea, con protagonisti i Pokémon.
Tutti a bordo
La casa coreana ha stretto un accordo di collaborazione con l'editore del più famoso dei prodotti culturali giapponesi, permettendo all'automobilista di scegliere tra due formati: “Pokémon Pikachu Quick Attack” e “Pokémon Ditto World". Nel primo caso, il Pokémon per antonomasia è il protagonista assoluto; nel secondo, il mutaforma viola è accompagnato da Charmander, Squirtle, Bulbasaur, Snorlax, Meowth. D'altronde può diventare chi vuole. Di fatto, quadro strumenti e sistema di intrattenimento di bordo si trasformano in un Pokedex.
Solo per la Corea
I clienti Hyundai appassionati di Pokémon potrebbero però restare delusi. L'aggiornamento è disponibile - al momento - soltanto in Corea, in quanto il contratto di licenza non è stato esteso agli altri mercati. In ogni caso, per trasformare la propria auto e sentirsi Ash Ketchum, è necessario acquistare il tema dedicato ai mostriciattoli sul BlueLink Store di Hyundai. Sarà poi l'automobilista a scegliere quando attivarlo. Piani per un arrivo in Europa non sono stati comunicati, non è da escludere però che nei prossimi mesi la caccia ai Pokémon possa iniziare anche qui.