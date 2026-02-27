Curiosità

I Pokémon salgono a bordo delle Hyundai

Il cockpit di diversi modelli del marchio coreano sarà a tema Pikachu e Ditto

di Redazione Drive Up
27 Feb 2026 - 09:08
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Le automobili di oggi sono un concentrato di tecnologia applicata non soltanto alla sicurezza, ma anche all'intrattenimento. Basta salire a bordo di un qualsiasi modello per rendersi conto di quanti siano gli schermi presenti: tra quadro strumenti e sistema infotainment, la varietà è ampia. Abitacoli come salotti e tecnologia che si aggiorna in tempo reale e per questo può essere personalizzata a piacimento. Criteri che hanno permesso a Hyundai di effettuare "un'operazione nostalgia" in Corea, con protagonisti i Pokémon.

L'abitacolo delle Hyundai diventa un Pokedex

1 di 6
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Tutti a bordo
La casa coreana ha stretto un accordo di collaborazione con l'editore del più famoso dei prodotti culturali giapponesi, permettendo all'automobilista di scegliere tra due formati: “Pokémon Pikachu Quick Attack” e “Pokémon Ditto World". Nel primo caso, il Pokémon per antonomasia è il protagonista assoluto; nel secondo, il mutaforma viola è accompagnato da Charmander, Squirtle, Bulbasaur, Snorlax, Meowth. D'altronde può diventare chi vuole. Di fatto, quadro strumenti e sistema di intrattenimento di bordo si trasformano in un Pokedex
Solo per la Corea
I clienti Hyundai appassionati di Pokémon potrebbero però restare delusi. L'aggiornamento è disponibile - al momento - soltanto in Corea, in quanto il contratto di licenza non è stato esteso agli altri mercati. In ogni caso, per trasformare la propria auto e sentirsi Ash Ketchum, è necessario acquistare il tema dedicato ai mostriciattoli sul BlueLink Store di Hyundai. Sarà poi l'automobilista a scegliere quando attivarlo. Piani per un arrivo in Europa non sono stati comunicati, non è da escludere però che nei prossimi mesi la caccia ai Pokémon possa iniziare anche qui. 

Ti potrebbe interessare

videovideo
pokemon
pokemon
hyundai

Ultimi video

00:10
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

15:57
La puntata del 26 febbraio #DriveUp

La puntata del 26 febbraio #DriveUp

02:05
Lexus RZ, la nostra prova in pista a Vairano

Lexus RZ, la nostra prova in pista a Vairano

01:22
Travis Pastrana emoziona con Bentley

Travis Pastrana emoziona con Bentley

00:17
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

02:13
The Greatest Hits

The Greatest Hits

02:02
Nuova Mazda CX-6e

Nuova Mazda CX-6e

02:46
Ferrari, Corso Pilota On-Ice

Ferrari, Corso Pilota On-Ice

01:12
Jaguar Type 00

Jaguar Type 00

01:26
Zeekr si presenta a Milano

Zeekr si presenta a Milano

01:59
Carglass Best of Belron

Carglass Best of Belron

01:27
Ducati in Superbike

Ducati in Superbike

01:52
Fiat 600 e Abarth 600e

Fiat 600 e Abarth 600e

02:01
Dacia protagonista a Nizza

Dacia protagonista a Nizza

02:00
Rally Racing Meeting a Vicenza

Rally Racing Meeting a Vicenza

00:10
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

I più visti di Drive Up

Toto Wolff a caccia del nuovo Antonelli: ingaggiato il fenomeno Niccolò Perico

Una Bugatti da 14 milioni di euro...al Lidl

I Signori dell'Auto: Ettore Bugatti

I Signori dell'Auto: Ettore Bugatti

Adam Levine ha una passione per le auto d'epoca

Scatta l'obbligo dell'alcolock in auto

Suzuki ha fatto un SUV che costa meno di una moto

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:36
Juventus, da Bastoni alla lotta Champions: Kalulu parla prima della Roma
12:41
Sorteggi Champions League live: Bayern o Arsenal per l'Atalanta
13 SRV JASHARI INTERVISTA STILOSA 27/2
12:29
Jashari: "Ora sono al 100%. Tra Baggio e Pirlo assomiglio di più a..."
12:28
Champions League, l'Atalanta riuscirà a passare con il Bayern Monaco?
12:25
Coppa del Mondo: terzo posto per Goggia nella discesa di Soldeu