I Pokémon salgono a bordo delle Hyundai

Tutti a bordo

La casa coreana ha stretto un accordo di collaborazione con l'editore del più famoso dei prodotti culturali giapponesi, permettendo all'automobilista di scegliere tra due formati: “Pokémon Pikachu Quick Attack” e “Pokémon Ditto World". Nel primo caso, il Pokémon per antonomasia è il protagonista assoluto; nel secondo, il mutaforma viola è accompagnato da Charmander, Squirtle, Bulbasaur, Snorlax, Meowth. D'altronde può diventare chi vuole. Di fatto, quadro strumenti e sistema di intrattenimento di bordo si trasformano in un Pokedex.

Solo per la Corea

I clienti Hyundai appassionati di Pokémon potrebbero però restare delusi. L'aggiornamento è disponibile - al momento - soltanto in Corea, in quanto il contratto di licenza non è stato esteso agli altri mercati. In ogni caso, per trasformare la propria auto e sentirsi Ash Ketchum, è necessario acquistare il tema dedicato ai mostriciattoli sul BlueLink Store di Hyundai. Sarà poi l'automobilista a scegliere quando attivarlo. Piani per un arrivo in Europa non sono stati comunicati, non è da escludere però che nei prossimi mesi la caccia ai Pokémon possa iniziare anche qui.