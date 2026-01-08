Hyundai: in futuro più robot nelle fabbriche

Un annuncio destinato a far discutere: Hyundai punta a produrre 30 mila robot l'anno entro dal 2028. Non è soltanto una questione di mera comunicazione industriale, il gigante coreano intende impiegare il robot umanoide Atlas di Boston Dynamics (azienda di sua proprietà) nello stabilimento Metaplant in Georgia. Inizialmente dovrebbe occuparsi di lavori semplici ma entro il 2030, secondo i piani, i robot dovrebbero essere in grado di assemblare componenti. Sostituendo gli umani in attività ripetitive, noiose e pericolose.

Una rivoluzione

Sono diversi anni che Hyundai investe con sempre maggiore consapevolezza nel settore dei robot. L'acquisto della società Boston Dynamics nel 2020 ha sicuramente rappresentato un importante punto di svolta in questa strategia. Dalla kermesse di Las Vegas, i dirigenti hanno parlato chiaro: rendere i robot più simili agli esseri umani e impiegarli nella fabbricazione di veicoli. Questo è l'obiettivo nel medio termine.

Posti di lavoro a rischio?

Concretamente, significa che molti posti di lavoro rischierebbero di diventare superflui, se un robot è in grado di farlo. Tuttavia, in Hyundai sono convinti che questo "passaggio" permetterà la creazione di nuove opportunità professionali. Il loro punto di vista - infatti - non è quello di una sostituzione ma di una collaborazione: il robot inteso come strumento con l'uomo che dovrà comunque supervisionare, mantenere e aggiornare l'intero ecosistema in cui opera.

Le auto non scenderanno di prezzo

Un ingresso così prepotente di una tecnologia di nuova generazione, lascerebbe presupporre una riduzione del prezzo delle automobili. A maggior ragione se quest'innovazione coincide con un cambiamento dei rapporti di lavoro. Secondo Hyundai, però, quest'impatto non ci sarà: il costo del lavoro rappresenta soltanto tra il 5 e il 10% dei costi totali di produzione del veicolo. Quali che saranno le ripercussioni di un massiccio uso della robotica, lo scopriremo nei prossimi anni.