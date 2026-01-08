Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
CES 2026

Hyundai: in futuro più robot nelle fabbriche

Il gigante coreano anticipa la sua visione di una stretta collaborazione tra uomo e macchine

di Redazione Drive Up
08 Gen 2026 - 14:37
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Un annuncio destinato a far discutere: Hyundai punta a produrre 30 mila robot l'anno entro dal 2028. Non è soltanto una questione di mera comunicazione industriale, il gigante coreano intende impiegare il robot umanoide Atlas di Boston Dynamics (azienda di sua proprietà) nello stabilimento Metaplant in Georgia. Inizialmente dovrebbe occuparsi di lavori semplici ma entro il 2030, secondo i piani, i robot dovrebbero essere in grado di assemblare componenti. Sostituendo gli umani in attività ripetitive, noiose e pericolose.
Una rivoluzione
Sono diversi anni che Hyundai investe con sempre maggiore consapevolezza nel settore dei robot. L'acquisto della società Boston Dynamics nel 2020 ha sicuramente rappresentato un importante punto di svolta in questa strategia. Dalla kermesse di Las Vegas, i dirigenti hanno parlato chiaro: rendere i robot più simili agli esseri umani e impiegarli nella fabbricazione di veicoli. Questo è l'obiettivo nel medio termine.
Posti di lavoro a rischio?
Concretamente, significa che molti posti di lavoro rischierebbero di diventare superflui, se un robot è in grado di farlo. Tuttavia, in Hyundai sono convinti che questo "passaggio" permetterà la creazione di nuove opportunità professionali. Il loro punto di vista - infatti - non è quello di una sostituzione ma di una collaborazione: il robot inteso come strumento con l'uomo che dovrà comunque supervisionare, mantenere e aggiornare l'intero ecosistema in cui opera. 
Le auto non scenderanno di prezzo
Un ingresso così prepotente di una tecnologia di nuova generazione, lascerebbe presupporre una riduzione del prezzo delle automobili. A maggior ragione se quest'innovazione coincide con un cambiamento dei rapporti di lavoro. Secondo Hyundai, però, quest'impatto non ci sarà: il costo del lavoro rappresenta soltanto tra il 5 e il 10% dei costi totali di produzione del veicolo. Quali che saranno le ripercussioni di un massiccio uso della robotica, lo scopriremo nei prossimi anni.

hyundai
futuro
robot
boston dynamics
ces 2026

Ultimi video

01:22
Mansory Pugnator Tricolore

Mansory Pugnator Tricolore

00:16
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

02:03
Dakar 2026, la quinta tappa

Dakar 2026, la quinta tappa

01:47
Sabato torna la Formula E

Sabato torna la Formula E

01:41
Kia e Federazione Italiana Golf

Kia e Federazione Italiana Golf

01:50
Jeep, marchio globale

Jeep, marchio globale

01:19
RULLO DAKAR SRV

DAKAR LA QUARTA TAPPA

01:47
Dakar 2026, la quarta tappa

Dakar 2026, la quarta tappa

01:40
Venturi va sulla Luna

Venturi va sulla Luna

01:36
Nuova Kia Seltos

Nuova Kia Seltos

01:21
Peugeot, l'ultima novità

Peugeot, l'ultima novità

01:23
RULLO SRV DAKAR 6 GENNAIO 2026

Dakar, Ford passa in testa dopo la terza tappa

01:20
TG SRV 2^ TAPPA DAKAR

Tappa 2: è la giornata di Quintero e Sanders

01:18
È iniziata la Dakar

È iniziata la Dakar

01:22
Dakar 2026, domani si parte

Dakar 2026, domani si parte

01:22
Mansory Pugnator Tricolore

Mansory Pugnator Tricolore

I più visti di Drive Up

Tutte le auto di Lewis Hamilton (prima che le vendesse)

RULLO DAKAR SRV

DAKAR LA QUARTA TAPPA

Mercedes AMG GT, la prova di Drive Up

Mercedes AMG GT, la prova di Drive Up

Vi ricordate del taxi Alfa Romeo?

Il 70% delle auto sarà con motore a combustione anche dopo il 2035

Dakar 2026, la quarta tappa

Dakar 2026, la quarta tappa

Notizie del giorno
Vedi tutti
14:53
Roma, accordo con Raspadori: manca solo l'ultimo via libera dell'attaccante
Edizione ore 13.00 dell'8 gennaio
14:53
Edizione ore 13.00 dell'8 gennaio
14:52
Dakar, tappa 5: show di Ford nelle auto, Benavides primo tra le moto
14:48
XTERRA in vista! Villacidro Skyrace tra storia e futuro
14:41
Ecco il calendario delle presentazioni: l'Italia fa la parte del leone