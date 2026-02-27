Bezzecchi e Aprilia in gran forma a Buriram, pista già in salita per Bagnaia
En plein del pilota italiano del team Aprilia factory nel day one della MotoGP 2026 al Chang International Circuitdi Stefano Gatti
© Getty Images
La pioggia ad intermittenza non riesce a mischiare le carte nella prima prequalifica dell'anno a Buriram. I piloti più attesi e quotati sono già tutti là davanti... tranne uno. Il miglior tempo al capolinea dei sessanta minuti di attività in pista lo mette a segno in un minuto, 28 secondi e 526 millesimi Marco Bezzecchi che con la sua Aprilia era stato il più rapido anche nel primo turno di prove libere. Il pilota romagnolo stampa il nuovo record del Chang International Circuit distanziando di ben 421 millesimi il campione in carica Marc Marquez (Ducati Lenovo) e di 484 Fabio Di Giannantonio con la Desmosedici targata VR46. Pedro Acosta (KTM) e Jorge Martin con la seconda Aprilia factory chiudono la top five.
© Getty Images
Dovrà passare dal Q1 all'alba italiana di sabato Francesco Bagnaia che non riesce a finalizzare un time attack efficace e non va oltra la quindicesima casella della classifica dei tempi. Tornando in alto, accesso diretto al Q2 invece per il vicecampione del mondo Alex Marquez (Ducati Gresini), Joan Mir con la Honda HRC, Brad Binder che completa il buon inizio di KTM, il giapponese Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) che scivola a terra nel finale e Johann Zarco con la Honda LCR. Resta fuori per soli 24 millesimi Luca Marini (Honda LCR), autore dell'undicesimo tempo davanti a Maverick Vinales (KTM Tech3), Franco Morbidelli con la Ducati VR46 e Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse). Diciassettesimo tempo per Enea Bastianini con la KTM Tech3 davanti al rookie Diogo Moreira (Honda LCR) e subito dietro a Fabio Quartararo. Avvio di weekend da incubo per Yamaha: Jack Miller, Alex Rins e il rookie Toprak Razglatlioglu occupano le caselle dalla diciannovesima alla ventunesima. Alle loro spalle solo il jolly Ducati Michele Pirro che sostituisce l'infortunato Fermin Aldeguer sulla Ducati Gresini.