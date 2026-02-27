Bezzecchi e Aprilia in gran forma a Buriram,  pista già in salita per Bagnaia

La pioggia ad intermittenza non riesce a mischiare le carte nella prima prequalifica dell'anno a Buriram. I piloti più attesi e quotati sono già tutti là davanti... tranne uno. Il miglior tempo al capolinea dei sessanta minuti di attività in pista lo mette a segno in un minuto, 28 secondi e 526 millesimi Marco Bezzecchi che con la sua Aprilia era stato il più rapido anche nel primo turno di prove libere. Il pilota romagnolo stampa il nuovo record del Chang International Circuit distanziando di ben 421 millesimi il campione in carica Marc Marquez (Ducati Lenovo) e di 484 Fabio Di Giannantonio con la Desmosedici targata VR46. Pedro Acosta (KTM) e Jorge Martin con la seconda Aprilia factory chiudono la top five.