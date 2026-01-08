Logo SportMediaset

Hyundai trova in Italia il suo super fornitore

Il colosso coreano sceglie Danieli per la costruzione di un impianto siderurgico negli USA

di Redazione Drive Up
08 Gen 2026 - 15:15
© Foto da web

© Foto da web

Hyundai non è soltanto automobili. Parliamo di un conglomerato attivo nelle costruzioni navali, ferroviarie, automobilistiche e nell'elettronica, nella finanza, nella logistica e nella grande distribuzione. Tutti settori di applicazione che richiedono un intenso utilizzo di materie prime, di acciaio in particolare. Per soddisfare la domanda, il Gruppo coreano costruirà un nuovo impianto siderurgico negli USA e a fornirgli strumenti e macchinari sarà un'azienda italiana: Danieli.
Da Udine
Danieli - che ha sede in provincia di Udine - sarà "Technological Partner" per il progetto di realizzazione di quest'impianto siderurgico in Louisiana. L'azienda italiana si occuperà di fornire quattro unità produttive che trasformeranno il minerale di ferro in bramme di acciaio di alta qualità. La maggior parte della produzione dovrebbe essere destinata alle fabbriche Hyundai Motors già presenti sul suolo USA. Il valore totale della commessa ammonta a 650 milioni di euro.
 Più vicini 
L'obiettivo di Hyundai è quello di ridurre la dipendenza da fornitori esterni e di avvicinare la catena del valore agli Stati Uniti d'America, mercato di riferimento per le sue attività nel settore automotive. Inoltre, dall'insediamento dell'Amministrazione Trump, chi produce negli USA non è soggetto a dazi e ciò incentiva a investire in loco. Danieli fornirà un impianto di riduzione diretta, due forni fusori elettrici e relativa metallurgia secondaria, due colate bramme per alti spessori, e due forni di riscaldo per bramme. 

