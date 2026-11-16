Personaggi

I 100 anni di Marilyn Monroe: una vita su una Ford V8

L'attrice, modella e icona americana girava a bordo di un Thunderbird decappottabile del 1956 

di Tommaso Marcoli
16 Nov 2026 - 10:20
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© Foto da web

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L'auto più importante di Marilyn Monroe fu una Ford Thunderbird decappottabile, rifinita in livrea Raven Black, del 1956. Un modello che ancora oggi suscita fascino, eleganza, classe per una delle donne più attraenti e desiderate della sua epoca. Attrice, modella, cantante, icona di un tempo, gli anni '50 e '60, di spensieratezza, ottimismo ed eccesso.
100 anni da diva
Nata nel 1926 come Norma Jeane Mortenson Baker, passerà alla storia come Marilyn Monroe. Il primo contratto arriva nel 1946, a 20 anni, mentre il successo e la notorietà la travolgono nel 1950 con i film Giungla d'asfalto ed Eva contro Eva. Marilyn è l'America: bella, solare, desiderata eppure tormentata, malinconica. L'infanzia passata tra case famiglia (padre ignoto e madre dichiarata incapace di intendere e volere) non è un ostacolo per emergere nella Terra delle opportunità, ma c'è un prezzo da pagare. Il mondo è ai suoi piedi: registi, fotografi, attori, sportivi, politici. Una vita plasmata dal desiderio, suscitato e vissuto, forse, troppo intensamente. Muore per un'overdose di barbiturici il 4 agosto 1962.
Una sola vita
Aveva solo 36 anni, abbastanza per costruire una carriera densa e folgorante che l'ha resa la diva per eccellenza del Novecento. Anche la sua vita privata non era certamente sottotraccia ed era solita raggiungere i suoi appuntamenti a bordo di un'unica automobile: una Ford Thunderbird decappottabile del 1956. Fu su questa sportiva con motore V8 che l'attrice partecipò alla cerimonia civile per il matrimonio con il drammaturgo Arthur Miller. La vettura restò con lei fino al 1962 e fu ceduta pochi mesi prima della sua scomparsa. Per oltre mezzo secolo se ne persero le tracce. Nel 2018, dopo un meticoloso restauro, l'auto fu venduta per 490 mila dollari. Vogliamo ricordare Marilyn così, sorridente, seduta sul sedile del passeggero mentre guarda in camera. Uno scatto felice e in pace.

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