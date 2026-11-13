Strategie

Lancia, stop alla Delta? "Abbiamo più fan che clienti"

Il marchio italiano potrebbe rivedere le sue priorità e concentrarsi sullo sviluppo di una nuova utilitaria

di Redazione Drive Up
13 Nov 2026 - 16:45
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© Ufficio Stampa

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"Abbiamo più fan che clienti". Basterebbe questa frase, pronunciata dal CEO Arnauld Belloni al magazine francese L'Argus, per comprende appieno lo stato in cui versa Lancia. Lo storico marchio italiano si trova di fronte al momento delle decisioni importanti: lo sviluppo della nuova Delta potrebbe interrompersi perché "dal punto di vista industriale non è la priorità".
I lancisti sono una cosa, i clienti un'altra
Il ritorno della mitica Delta è qualcosa di cui si parla da qualche anno e, tra conferme e smentite, il suo debutto era previsto attorno al 2028. L'arrivo di Belloni alla guida del marchio potrebbe però coincidere con un ripensamento delle strategie di prodotto per i prossimi anni. "I 'lancisti' duri e puri hanno auto da collezione, guidano BMW o Mercedes e sono pronti a comprare una 037 o una Stratos, ma noi queste auto non le proponiamo", ha specificato il manager. Come a dire che la passione e il prestigio, da soli, non bastano più.
Forse un grande ritorno
La volontà di Belloni è quella di tornare a fare modelli che possano piacere a nuovi clienti: "I nostri due veri successi sono stati l’A112 e la Y10. Erano molto lontane dai 4 metri di lunghezza". Secondo il CEO manca una vera alternativa premium tra le utilitarie e Lancia potrebbe essere quell'alternativa. Belloni ha dichiarato al magazine francese che" C'è qualcosa che si può fare. Per ora è solo un piano, ci sto lavorando".
Per i lancisti
Stellantis sta investendo molto sullo sviluppo di nuove automobili elettriche economiche. La prima generazione di E-car è stata anticipate con la Citroen 2CV al Salone di Parigi. Lancia potrebbe sfruttare le sinergie all'interno del gruppo per costruire la propria interpretazione di utilitaria a zero emissioni. Se la strategia dovesse funzionare, "potremmo saziare la fame dei lancisti con auto speciali, prodotte in pochi esemplari". Una vera sportiva Lancia non è quindi da escludere a priori, magari con un motore a combustione sotto al cofano.

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