Special Rally Circuit by Vedovati Corse, a Monza Zanazio-Brusa conquistano il terzo successo consecutivo

Guido Zanazio conquista per la terza volta consecutiva lo Special Rally Circuit by Vedovati Corse, giunto alla decima edizione e andato in scena oggi all'Autodromo Nazionale Monza. Al volante della Citroën C3 WRC+ curata da D-Max, il pilota verbanese, affiancato dal navigatore Cesare Brusa, si è imposto per soli tre decimi dopo oltre 86 chilometri cronometrati e 4 prove speciali su Andrea Crugnola e Andrea Sassi (Lancia Ypsilon Rally2, Easi). L’avvio aveva visto proprio Zanazio e Brusa conquistare la leadership nella prima prova speciale, la Vedovati, con il tempo di 11’40”6 sui 23 chilometri del percorso. Nella successiva il quattro volte campione italiano aveva ribaltato la situazione, portandosi al comando. Nella terza si è imposto ancora il varesino ma i 6"5 di vantaggio non sono bastati per conquistare la corsa monzese. Zanazio con un tempo di 10'57"6 nell'ultima speciale ha ribaltato definitivamente la contesa.