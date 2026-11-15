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Dallara compie 90 anni: "Vado in ufficio in 500, ho pianto per Antonelli"

L'ingegnere, papà del motorsport, si racconta in un'intervista al Corriere della Sera per il suo compleanno

di Redazione Drive Up
15 Nov 2026 - 11:22
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© Ufficio Stampa

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Giampaolo Dallara è uno degli ultimi pionieri rimasti del motorsport. Nato il 16 novembre 1936 a Varano de' Melegari (Parma), si laurea in ingegneria e presto realizza il suo sogno di lavorare in Ferrari, per Enzo Ferrari: "Al Politecnico di Milano, dove facevamo le prime prove nella galleria del vento, un prof mi dice che cercano un giovane in Ferrari. E io: “Ci vado anche a piedi”, ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera.
I primi anni nel motorsport
Un'esperienza formativa che permette a Dallara di respirare la Formula 1 delle origini, ma dopo appena tre anni arriva la chiamata di Maserati. "Volevo andare in pista, l’offerta mi era arrivata dalla Maserati. Non ho avuto il coraggio di dirlo a Enzo Ferrari, raccontai una bugia. Che sarei andato a lavorare con mio papà nell’impresa di costruzioni". I problemi finanziari a Modena portano il giovane tecnico a Sant'Agata Bolognese, dove era appena nata Lamborghini: "Aveva criteri particolari, lasciava grande libertà, la Miura è nata così".
Tecnologia
La sua omonima azienda (fondata nel 1972) è oggi un riferimento per il mondo delle competizioni. Se si vuole sviluppare un telaio, una sospensione o un profilo aerodinamico, si passa da Varano de' Melegari. Un luogo dove la tecnologica è al servizio degli uomini, uno strumento per costruire automobili sempre più potenti, sempre più sicure. L'intelligenza artificiale, secondo l'ingegnere, è una risorsa con cui "potremo correggere gli errori in anticipo. Accadrà anche questo, penso proprio che ci arriveremo".
Ancora attivo
A 90 anni Dallara non ne vuole sapere di stare a casa a riposare: "Mi fa molto piacere avere la possibilità tutti i giorni di venire in azienda dove in tutti i settori trovo professionisti affidabili e preparati". Arriva in ufficio a bordo di una Fiat 500 "con cambio manuale" ma in garage ha la "sua" Lamborghini Miura (comprata per gli 80 anni) che guida ogni volta l'anno "per ricordarmi di quello che è stato fatto, di come lo facevamo". E poi l'emozione per Kimi Antonelli: "Vedere a Monza tanti sportivi col berretto rosso che lo applaudivano. Ferrari e Antonelli in un’unica festa: bellissimo". Tanti auguri, ingegnere.

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