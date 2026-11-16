L'INFORTUNIO

Milan, Maignan si ferma per un problema all'anca: attesa per gli esami

Oggi si capira la reale entità del problema: Amorim spera di riaverlo alla ripresa contro il Frosinone

16 Nov 2026 - 10:14
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Sono ore di apprensione in casa Milan per le condizioni di Mike Maignan. Il portiere rossonero, schierato titolare da Zinedine Zidane in occasione di Francia-Turchia, ultimo match dei transalpini in Nations League, non è rientrato dopo l'intervallo lasciando spazio a Guillaume Restes, numero uno del Tolosa.

Il 31enne si sarebbe fermato per un problema all'anca, nella zona dell’adduttore, in seguito ad un contrasto con un calciatore avversario: nelle prossime ore l'ex Lille verrà sottoposto a degli accertamenti medici per capire la reale entità del problema. Secondo i media francesi comunque, si è trattato di un cambio a scopo precauzionale. Amorim attende, sperando di poter schierare Maignan già alla ripresa del campionato contro il Frosinone a San Siro (si gioca domenica 22 novembre alle ore 18).

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