Dani Pedrosa vince sul ghiaccio la sfida contro la Formula 1

Si chiama"Red Bull Ultimate Winter Race e nel nome c'è già tutto. Il luogo scelto per l'evento è il"Wisconsin (i laghi"Eagle River) dove le temperature,"vista la sua vicinanza al Canada,"sono già pesantemente sotto lo zero termico. Uno scenario ideale, avranno pensato in Austria, per richiamare cinque professionisti del motorsport e vedere chi va più veloce su ghiaccio e neve. E se pensate che il tracciato abbia favorito il veicolo più adatto alla circostanza, rimarrete sorpresi sapendo c...