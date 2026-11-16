SCI

Nuovo look per Noel e compagni: la Francia ha scelto Kappa

Ecco la nuova divisa dei transalpini: il tessuto è stato testato nella Galleria del Vento Pininfarina di Grugliasco

16 Nov 2026 - 10:11
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© Ufficio Stampa

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Clement Noel e compagni cambiano look. La Federazione Francese di Sci si è legata a Kappa con un accordo pluriennale che porterà almeno fino alle Olimpiadi invernali 2030. Giochi che si disputeranno proprio in casa loro. C'è dunque un po' di Italia in questa Francia con l'azienda torinese che fornirà tutto il materiale per allenamenti e gare. 

La collezione si articola in due linee complementari: 4CENTO per la competizione e 6CENTO per l'allenamento e la performance. Tanta ricerca con il tessuto che è stato testato addirittura nella Galleria del Vento Pininfarina di Grugliasco per il comportamento aerodinamico dei materiali a diverse velocità. Anche l'occhio vuole la sua parte con dettagli funzionali che incontrano il blu, il bianco e il rosso della bandiera francese, unendo l'esperienza tecnica di Kappa all'identità della squadra.

La linea comprende tutto, dall'abbigliamento tecnico a quello di rappresentanza per atleti, allenatori e staff.

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