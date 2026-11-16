Nuovo look per Noel e compagni: la Francia ha scelto Kappa

La collezione si articola in due linee complementari: 4CENTO per la competizione e 6CENTO per l'allenamento e la performance. Tanta ricerca con il tessuto che è stato testato addirittura nella Galleria del Vento Pininfarina di Grugliasco per il comportamento aerodinamico dei materiali a diverse velocità. Anche l'occhio vuole la sua parte con dettagli funzionali che incontrano il blu, il bianco e il rosso della bandiera francese, unendo l'esperienza tecnica di Kappa all'identità della squadra.