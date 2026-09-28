Curiosità

Un concessionario Ford fermo negli anni '80

All'interno sono presenti modelli di auto in perfette condizioni

di Redazione Drive Up
28 Set 2026 - 08:57
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© Foto da web

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Un concessionario Ford fermo negli anni '80 è stato scoperto a Ingolstadt, in Germania. Si tratta di un ritrovamento piuttosto insolito e per questo sensazionale: tutto sembra essersi fermato a 40 anni fa, restando perfettamente conservato nonostante il passare del tempo. All'interno ci sono persino sei modelli in ottime condizioni.
Unico
Parliamo di una circostanza pressoché unica al mondo e a guardare le immagini quasi non ci si crede. I muri, le pareti e le insegne del concessionario non danno l'idea di un edificio abbandonato da decenni. Persino le automobili esposte sono come nuove e, dato che non hanno mai lasciato la vetrina, il loro stato le rende "interessanti" anche dal punto di vista commerciale. I modelli Ford "esposti" sono Sierra, Fiesta, Escort e una berlina Orion.
Triste destino
Va detto che la "scoperta" non è recente ma risale al 2023: sono stati i social ad averle dato nuovo risalto. Secondo quanto appreso, il proprietario, Josef Stock, fu costretto a chiudere perché non resse la concorrenza di Audi. Dopo la sua morte, fu la moglie a prendersi cura del concessionario, pulendolo e conservando le automobili per i nipoti. Questo spiega l'ottimo stato di conservazione di quella che, con lo scorrere degli anni, si è trasformata in una capsula del tempo.

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