Sci: 3Tre Madonna di Campiglio in tour a Londra e Milano

Dopo il debutto a Verona e la tappa nella Capitale, il viaggio promozionale che accompagna la 3Tre di Madonna di Campiglio, in programma il 23 dicembre, il 25 novembre lo slalom notturno di Coppa del mondo sbarcherà all'Oriental Club di Londra celebrando, assieme a un'altra storica destinazione dello sci alpino mondiale, Sankt Anton, il Kandahar Ski Club, dove tutto ebbe inizio quasi un secolo fa quando un gruppo di pionieri inglesi contribuì a portare lo sci alpino nella modernità. Giovedì 3 dicembre il tour approderà a Milano alla Palazzina Appiani, nel cuore di Parco Sempione. Il tour si concluderà, come da tradizione, a Trento, giovedì 10 dicembre alle Cantine Ferrari. "3Tre on tour è molto più di un percorso promozionale - ha commentato Andrea Busignani, chief marketing officer del Comitato 3Tre -. Rappresenta un'occasione per portare lo spirito della nostra gara, la sua storia e i valori dello sci alpino in luoghi e contesti diversi, creando nuove connessioni e rafforzando quelle già consolidate".