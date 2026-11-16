Pagliuca: "Giusti esperimenti di Mancini, Belgio più pronto"

16 Nov 2026 - 10:10
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"All'inizio pensavo fosse il prosieguo di Italia-Francia, poi è iniziata la rimonta del Belgio. Anche nel secondo tempo abbiamo sofferto tantissimo. Il Belgio ha meritato, al momento è più pronto di noi. Critiche alle scelte di formazione? In una Nazionale in via di rifacimento, credo sia normale che alcuni giocatori non siano all'altezza di chi ha giocato con la Francia". Così Gianluca Pagliuca, ex portiere della Nazionale e vice campione del mondo a Usa '94, ospite di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1, sull'Italia di Mancini travolta dal Belgio ieri sera a Bruxelles e fuori dai quarti di Nations League. "Abbiamo sofferto gli attaccanti rapidi del Belgio. Calafiori e Bastoni, perfetti con la Francia, ieri hanno sofferto. Io comunque non vedo un grosso problema difensivo. Adesso il gioco è molto più veloce e proiettato all'attacco e inevitabilmente si soffre più in difesa, ma vale per tutti", ha aggiunto. Il ct, Roberto Mancini, sta lanciando tanti giovani. "Sono tanti ragazzi molto bravi, non c'è uno in particolare - dice Pagliuca - La penso come il mister, che vuole puntare a Europei e Mondiali e quindi è necessario un periodo di apprendistato. Credo sia giusto convocare giocatori anche se non sono titolari nei club. Mancini sta facendo un po' di esperimenti. Quando ci saranno le partite di qualificazione, convocherà anche giocatori d'esperienza. Ora vuole provare giocatori giovani e deve vedere di che pasta sono fatti. La Nations League ha un valore relativo, l'importante è qualificarsi per Europei e Mondiali". Pagliuca ha parlato anche di Donnarumma, che nel match di San Siro aveva provocato il primo (e unico) gol della Francia. "I portieri a volte vogliono esagerare. Gigio giovedì contro la Francia ha fatto un errore perché ha voluto strafare. Un portiere deve soprattutto fare le cose semplici. Poi si è rifatto facendo grandi parate, anche ieri", ha commentato. Poi Pio Esposito, titolare in Nazionale, riserva all'Inter: "Però tante partite le ha giocate, migliora a ogni partita, è più freddo sotto porta. Sta facendo un campionato bellissimo - osserva Pagliuca - Tridente all'Inter con Lautaro e Thuram? Credo che Chivu rimarrà con i due attaccanti, magari le tre punte le potremo vedere qualche volta a partita in corso. Inter nettamente favorita per lo scudetto e credo vincerà il campionato". 

Pagliuca ha anche affrontato alcuni temi legati al campionato di Serie A. "Se Martinez è un portiere all'altezza dell'Inter? A me piace, è un buon portiere, a volte esagera con i piedi e rischia un po' troppo. Un errore di presunzione come quello a Madrid non se lo può permettere il numero uno dell'Inter. Chi è il miglior estremo difensore del campionato? Mandas della Lazio. Portiere non molto pubblicizzato, molto bravo, lo aveva già dimostrato in passato. Ha portato tanti punti alla Lazio. In questo avvio di campionato è quello che sta giocando meglio". Tra gli italiani, secondo Pagliuca, "ci sono dei buoni portieri, ne stanno vedendo fuori tanti: Palmisani del Frosinone, Caprile del Cagliari, Pessina del Bologna. Bisogna avere pazienza e salvaguardare i giovani quando commettono gli errori". Palladino, intanto, ha risollevato il Bologna: "È l'allenatore giusto. Ha fatto bene a Firenze, poi a Bergamo e ora lo sta facendo a Bologna. Credo possa ambire al settimo-ottavo posto", dice Pagliuca.

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