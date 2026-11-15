La foto più veloce della storia

Tra il 1976 e il 2003 l'uomo viaggiò nel tempo. Non un astronauta o uno scienziato, ma un uomo qualsiasi, a patto da avere abbastanza denaro da potersi permettere il biglietto per viaggiare a bordo del Concorde. L'aereo frutto della collaborazione tra Regno Unito e Francia rappresenta uno dei vertici assoluti nella storia dell'ingegneria e del design: una sfida tecnologica su di un'estetica inconfondibile.

Il progetto

Il Concorde è un progetto congiunto tra British Aircraft Corporation e Aerospatiale. Durante gli anni di servizio volò con le livree di Air France e British Airways collegando l'Europa con l'America e l'Asia. La sua caratteristica principale era il viaggio supersonico: sopra l'oceano, il velivolo poteva raggiungere la velocità di crociera a Mach 2 (2.180 km/h, il doppio della velocità del suono). Partendo da Londra alle 10:30, si poteva atterrare a New York alle 09:20 dello stesso giorno, ora locale. Tre ore e mezza per attraversare l'Atlantico, oggi servono tra le 7 ore e 50 minuti e le oltre 8 ore di volo.

La tecnologia

Le impressionanti prestazioni suggerirono alle due compagnie aeree un efficace spot pubblicitario: "Arrivare prima di partire". Non si trattava, ovviamente, di un vero viaggio nel tempo, ma del risultato geometrico del superamento della rotazione terrestre e del salto dei fusi orari. A infrangere il muro del suono ci pensavano i motori Rolls-Royce Olympus 593 che, dotati di postbruciatori, innescavano i gas di scarico prima dell'ugello generando un'enorme spinta supplementare.

Il ritiro

Oltre ai propulsori, l'aereo era costruito con ali a delta ogivale: studiate per garantire un'elevata portanza sia alle basse velocità sia durante la crociera supersonica. Il disastroso incidente del 25 luglio 2000 e gli enormi costi richiesti per la manutenzione decretarono la chiusura del progetto. A Mach 2 il consumo di carburante era il triplo o il quadruplo rispetto a un moderno aereo subsonico. Il Concorde volò per l'ultima volta il 24 ottobre del 2003, con lui finì l'era del volo supersonico. Forse per sempre.