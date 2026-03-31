Dieci anni fa la Tesla Model 3 stravolse il mondo dell'auto

Accessibile, potente, veloce. Ottima autonomia, bassi tempi di ricarica e persino con sistemi avanzati di guida autonoma. Era il 2016 quando Elon Musk presentò ufficialmente al mondo la sua promessa di un'automobile elettrica di nuova generazione: la prima - vera - per una diffusione di massa. Avrebbe dovuto dare impulso alla transizione energetica, proponendosi come valida alternativa ai motori a combustione.

Un successo annunciato

Elon Musk ha sempre avuto l'abitudine di fare annunci pomposi e promesse difficili da mantenere. Con la Model 3 la volontà è sempre stata quella di offrire una Tesla differente da Roadster, Model S e Model X: modelli dal modesto successo commerciale, piuttosto costosi eppure efficaci vetrine tecnologiche. Soltanto 24 ore dopo la presentazione, furono registrati 115 mila ordini; entro una settimana si erano superate le 325 mila prenotazioni. La prima vettura fu consegnata il 28 luglio 2017, a oltre un anno di distanza dal debutto. In circa 30 mesi, la produzione passò da 0 a 5 mila unità a settimana.

Ancora al vertice

Nel 2020 arrivò l'aggiornamento che cambiò leggermente l'aspetto e introdusse alcune modifiche tecniche. L'attuale - denominata Highland - è arrivata nel 2023 ed ha permesso a Tesla di sostenere una crescita vertiginosa. Partendo dal telaio della Model 3, il marchio americano ha sviluppato la Model Y: SUV compatto che nel 2023 ha guadagnato il titolo di automobile più venduta del mondo. Model 3 e Model Y corrispondono al 97% delle vendite totali del marchio. La berlina continua a essere una delle automobili elettriche più apprezzate e desiderate. Anche per il suo prezzo allettante: 39.676 euro. Missione compiuta.