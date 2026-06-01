Amichevoli: la Germania travolge la Finlandia, Stati Uniti nel segno di Pulisic

La Germania si avvicina al Mondiale 2026 travolgendo 4-0 la Finlandia. Partita dominata dall’inizio alla fine da parte degli uomini di Nagelsmann, che la sbloccano nel primo tempo e dilagano nel secondo. Undav apre le marcature al 34’, poi il raddoppio di Wirtz al 48’ su assist dell’attaccante dello Stoccarda. Undav firma la sua doppietta al 57’ prima di uscire per infortunio al 61’, poi Musiala cala il poker al 63’ su assist di Pavlovic.
GERMANIA-FINLANDIA 4-0
Tutto facile per la Germania, che in amichevole travolge la Finlandia 4-0. Dominio totale fin dalle prime battute, ma per il vantaggio la formazione di Nagelsmann deve aspettare il 34’: assist di Kimmich su corner per il colpo di testa di Undav, che fa 1-0. I padroni di casa continuano a premere, ma il primo tempo si chiude senza altri gol. Nella ripresa i tedeschi prendono il largo: Undav torna protagonista al 48’, questa volta con l’assist per il raddoppio di Wirtz, poi completa la sua partita perfetta con il tris al 57’, innescato dal baby talento del Bayern Monaco Karl. L’attaccante dello Stoccarda deve lasciare il campo al 61’ per un problema fisico, preoccupando Nagelsmann, ma due minuti più tardi la coppia del Bayern formata da Pavlovic e Musiala confenziona il definitivo poker del 4-0. La nazionale tedesca si avvicina al Mondiale 2026 con una vittoria convincente, con il dubbio legato alle condizioni di uno strepitoso Undav.
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STATI UNITI-SENEGAL 3-2
L’avvicinamento al Mondiale in casa degli Stati Uniti parte bene ma con il brivido: 3-2 al Senegal nel segno di Pulisic. Gli uomini di Pochettino partono subito molto bene: al 7’ il milanista Pulisic apparecchia per l’altro ex Milan, Serginio Dest, che fa 1-0. Pulisic torna protagonista al 20’, quando raccoglie l’assist di Pepi e firma il raddoppio, esultando rabbiosamente. I padroni di casa però non chiudono i conti, e al 44’ l’eterno Sadio Mané accorcia le distanze. L’attaccante ex Liverpool è in grande spolvero, e al 52’ dopo l’intervallo porta la nazionale africana anche al 2-2. Passano però una decina di minuti e la nazione a stelle e strisce torna avanti, Balogun al 63’ firma il definitivo 3-2 dopo aver anche segnato un gol annullato dopo controllo Var. Gli Stati Uniti vincono questa prima amichevole di avvicinamento al Mondiale, in attesa del match contro la Germania.