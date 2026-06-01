Amichevoli: la Germania travolge la Finlandia, Stati Uniti nel segno di Pulisic

STATI UNITI-SENEGAL 3-2

L’avvicinamento al Mondiale in casa degli Stati Uniti parte bene ma con il brivido: 3-2 al Senegal nel segno di Pulisic. Gli uomini di Pochettino partono subito molto bene: al 7’ il milanista Pulisic apparecchia per l’altro ex Milan, Serginio Dest, che fa 1-0. Pulisic torna protagonista al 20’, quando raccoglie l’assist di Pepi e firma il raddoppio, esultando rabbiosamente. I padroni di casa però non chiudono i conti, e al 44’ l’eterno Sadio Mané accorcia le distanze. L’attaccante ex Liverpool è in grande spolvero, e al 52’ dopo l’intervallo porta la nazionale africana anche al 2-2. Passano però una decina di minuti e la nazione a stelle e strisce torna avanti, Balogun al 63’ firma il definitivo 3-2 dopo aver anche segnato un gol annullato dopo controllo Var. Gli Stati Uniti vincono questa prima amichevole di avvicinamento al Mondiale, in attesa del match contro la Germania.